"Studenti al gelo per gli orari sbagliati dei bus"

I genitori dei circa settanta studenti di Bondeno che ogni giorno frequentano il Polo scolastico di Finale Emilia, con il Liceo Morando Morandi e l’Istituto Ignazio Calvi, ed utilizzano quotidianamente le linee degli autobus, stanno raccogliendo le firme di una petizione che, nei prossimi giorni, consegneranno ufficialmente all’azienda Ami Ferrara srl. Segnalano "il fortissimo disagio per il tempo che intercorre tra l’uscita degli studenti alle 13 e l’arrivo della corriera davanti alla scuola. Passano infatti 45-50 minuti – spiegano – e i nostri figli arrivano a destinazione oltre un’ora dopo l’uscita dalla scuola".

Chiedono all’azienda di "ripensare all’organizzazione della tratta in ritorno da Finale Emilia verso Scortichino e Bondeno, anticipando le corse di rientro, almeno – sottolineano – quella delle 13.50 che veicola la maggior parte degli studenti, creando una linea che, dal Polo scolastico di Finale Emilia, raccolga gli studenti all’uscita della scuola non più tardi delle 13.15-13.20, in modo – spiegano i genitori – da ottimizzare il servizio di trasporto e arrivare a Scortichino e Bondeno in orari meno dilatati, così come già avviene per le altre corse nei territori limitrofi". I genitori, che stanno raccogliendo una petizione che ogni giorno vede aggiungersi firme, ribadiscono che "tutti noi – specificano – paghiamo un abbonamento andata e ritorno ma, rispetto ad altri utenti, siamo molto più disagiati, in quanto solo le linee per Bondeno e Scortichino ritardano così tanto la partenza del ritorno dal Polo scolastico di Finale Emilia". Al momento, molti genitori si sono organizzati tra loro, in modo da andare a prendere i ragazzi al ritorno per evitare loro tempi stancanti di attesa al freddo o sotto la pioggia, ma questo, come spiegano, comporta ulteriori spese di trasporto per le famiglie. Per cercare di limitare il disagio, avevano anche pensato, di chiedere alla scuola la possibilità di fare uscire i ragazzi quindici minuti prima del termine delle lezioni senza però avere la certezza che ci sia posto sulla corriera precedente delle 12.45 "ma non nè giusto - dicono - nè per loro perdere parte della lezione, nè per chi sarebbe distrubato dall’uscita anticipata".

Da qui la richiesta: "Non devono esserci studenti di serie A e di serie b – concludono i genitori – auspicando che l’azienda tenga conto della loro richiesta" visto anche il consistente numero degli abbonamenti da Bondeno alle scuole superiori del paese del modenese.

Claudia Fortini