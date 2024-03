Studenti alla scoperta di Andalini. Lezione speciale nel pastificio

FERRARA

Testa, cuore, mani. Non è una formula magica, né un’equazione matematica. Sono le tre componenti "indispensabili" che il responsabile territoriale di Confindustria Emilia, sede di Ferrara, Giacomo Pirazzoli, sceglie per descrivere il comparto manifatturiero del nostro territorio. Se dovessimo utilizzare la metafora del corpo umano, potremo dire che il pastificio Andalini e la Artec pneumatic, le due imprese che i ragazzi della Scuola di Sviluppo hanno visitato nei giorni scorsi, sono vertebre fondamentali della spina dorsale dell’economia estense. Storie di artigiani, industriali che – ognuno nel suo settore – sono riusciti ad affermarsi diventando delle vere e proprie eccellenze. Gli studenti sono rimasti a bocca aperta, tra i macchinari dello stabilimento che produce pasta, fra gli stampi e i trafilatori. Il titolare Massimo Andalini li ha portati per mano in un tuffo all’indietro nella storia. Erano gli anni ’30. E il pastificio non era altro che una piccola bottega. Ora conta quaranta dipendenti nello stabilimento centese e altri quaranta nello stabilimento pugliese. La sensazione è più o meno la stessa tra gli allumini, le frese e le macchine all’avanguardia della Artec. Gallerani ripercorre la sua esperienza di ragazzo poco più che ventenne, vigile del fuoco, ma con il desiderio incomprimibile di aprire un’azienda in proprio. Così fu. Prima cinque anni di doppio lavoro, nel garage di casa assieme alla moglie. L’azienda oggi è tra le eccellenze del settore, con un export che rappresenta il 65% dell’intero fatturato. L’export del Made in Italy. Quella "manifattura culturale" che "il tutto il mondo invidia e apprezza". Sono le parole di Marco Bettiol, docente di economia e gestione delle imprese all’università di Padova, che ha tenuto una lezione molto apprezzata dagli studenti al Cen Tec di Cento, dopo i saluti della presidente della fondazione della Cassa di Risparmio di Cento, Raffaella Cavicchi e dell’excursus sull’orientamento in ingresso a Unife del docente Marcello Bonfé. Tornando all’unicità del Made in Italy, Bettiol giunge alla conclusione che la vera chiave di volta della produzione italiana è il "non aver mai interrotto il rapporto fra industria e artigianato" . Tradizione e innovazione. Il binomio caro al presidente della Scuola di Sviluppo Territoriale, Ruggero Villani che, come ideatore del progetto, incassa il plauso del sindaco di Cento, Edoardo Accorsi. "Sosteniamo la Scuola di Sviluppo – così Accorsi – perché rappresenta un unicum per il nostro territorio che, mai come ora, ha una grande necessità di giovani". Dopo un passaggio sul progetto del Movimento Donne Imprese Confartigianato affidato alla presidente, Caterina Paparella, è la volta del segretario di Confartigianato Paolo Cirelli. "Dialogando con i ragazzi – spiega il segretario – che hanno ricevuto, dai loro colleghi, il mandato di rappresentarli ci mettiamo in sintonia. È fondamentale che i giovani portino all’interno delle loro classi l’esperienza della Scuola di Sviluppo". Riprende Pirazzoli, rivolgendosi sempre ai ragazzi, costruendo una responsabilità in capo ai corpi intermedi. "Noi – dice – abbiamo la responsabilità di investire su di voi". D’altra parte, chiude il presidente provinciale di Cna, Davide Bellotti, "il lavoro che abbiamo impostato alla Scuola di Sviluppo è a lungo termine. Servono persone in grado di pensare allo sviluppo di domani".