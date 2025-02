Studenti-attori ricordano la storia. In scena la protesta delle donne

Sono generazioni che si uniscono nella conservazione della memoria e nella voglia di pace quelle accomunate dalle celebrazioni per gli ottant’anni di fatti delle “Donne di Bondeno” del 18 febbraio 1945. Protagonisti del ricordo del cosiddetto assalto al Municipio sono infatti stati i ragazzi delle scuole medie di Bondeno, i quali nella mattina di martedì 18 hanno messo in scena presso la Sala del Consiglio del Municipio una rappresentazione teatrale dei fatti dell’epoca, impersonando donne e uomini organizzatori della manifestazione.

"Un’esibizione carica di emozioni, speranze e voglia di pace – ha commentato il sindaco, Simone Saletti, al termine della rappresentazione dei ragazzi –. Il mio ringraziamento a tutti i giovani, ai loro docenti in questo caso guidati da Simone Bergamini e alla dirigenza scolastica di Luca Maiorano. Grazie poi a Bracciano Lodi per il suo prezioso intervento e a tutte le autorità e associazioni partecipanti. Di quelle azioni devono rimanerci la voglia e lo spirito di libertà, oltre alla lotta per una vita in pace al riparo dalla guerra e dalle dittature".

Il 18 febbraio del 1945, sul finire della Seconda Guerra Mondiale quando Bondeno faceva parte dei territori dello stato fantoccio alleato con i nazisti della Repubblica di Salò, un nutrito gruppo di giovani donne bondenesi si organizzò clandestinamente in una manifestazione di protesta che si sviluppò davanti e dentro al Municipio per chiedere la sospensione dei rastrellamenti e della leva militare forzata.

"Grazie alla conservazione della memoria e all’ascolto dei nostri nonni o degli anziani riusciamo a tramandare alle nuove generazioni i sentimenti positivi della libertà – ha precisato l’assessore alla Cultura, Francesca Aria Poltronieri –. Negli anni abbiamo cercato di dare la giusta voce ai fatti del 18 febbraio, ad esempio intervistando la compianta Ormea Lupi e celebrando in Municipio i novant’anni di Lidia Bellodi, purtroppo scomparsa".

I ragazzi delle scuole medie che hanno realizzato la rappresentazione teatrale sono stati: Federico Rinaldi, Gabriele Conti, Lina Khayat, Anna Nicoli, Sabrina Eddahabi, Aurora Carnevali, Melisa Pinzaru, Raihana Abouel Ouafa e Thomas Cattabriga.