Studenti ’Ciceroni’ con il Fai. Alla scoperta dell’oasi di Canneviè

Nonostante la pioggia è stata un successo l’idea degli "apprendisti Ciceroni" della classe terza A del Liceo Linguistico "Guido Monaco di Pomposa", che hanno guidato i visitatori alla scoperta dell’oasi di Canneviè e Porticino a Volano di Codigoro, tra acque e terra nell’ambito delle "Giornate del Fai Primavera". Il piccolo sentiero, intervallato da ponticelli in legno, che attraversa l’oasi lungo oltre due chilometri, era stato ripulito grazie all’impegno qualche giorno addietro dai volontari dell’associazione Volano Borgo Antico. Ieri mattina anche le telecamere del Tg3 erano presenti all’iniziativa, che dopo aver fatto ammirare nei precedenti due anni l’ex zuccherificio di Codigoro e la Torre della Finanza sempre a Volano, ha scelto di offrire ai visitatori le bellezze naturalistiche dell’oasi di Canneviè e Porticino. Un angolo di paradiso, ideale per gli appassionati di turismo ambientale e di birdwatching, grazie ai suoi sentieri e ai punti di osservazione che permettono di ammirare una ricca avifauna. I sentieri sono attraversati da tamerici, lecci, canneti ed altre essenze arboree, mentre tra gli specchi d’acqua si possono ammirare meravigliose colonie di fenicotteri rosa, oltre a garzette, aironi bianchi e altri esemplari dell’avifauna deltizia. Anche stamane ad ogni ora, dalle 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 17,30 si potrà partecipare alle visite guidate con l’ultima prevista alle 16, si consiglia come equipaggiamento calzature da trekking con suola scolpita e impermeabili.

c. c.