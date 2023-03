Studenti ciceroni del Fai a Saiarino

Gli studenti del "Rita Levi Montalcini" di Argenta e Portomaggiore apprendisti Ciceroni al Museo della Bonifica Renana e impianto idrovoro di Saiarino, nell’Argentano, un luogo straordinario per la storia e il destino di tutto il territorio, un sito di archeologia industriale che, nonostante i suoi cento anni, è ancora funzionante ed è così duttile da riuscire ad adeguarsi alla modernità. Sono entrati in azione in occasione del trentunesimo anniversario delle Giornate di Primavera del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano), il 25 e il 26 marzo. Una bella iniziativa che si deve alla delegazione FAI di Ferrara, guidata da Barbara Pazi e con il prezioso supporto di Vivina Babacci, Luisa Cesari e Sara Lanzoni, che hanno curato il progetto con i docenti dell’Istituto.

f.v.