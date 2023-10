Studenti ciceroni tra i tesori della città estense

"Ferrara è di per sé un museo: tutto è connesso e parte di una grande narrazione". Le parole migliori per presentare Monumenti Aperti le ha trovate il direttore di Ferrara Arte, Pietro Di Natale. Ferrara è di per sé un monumento e, in quanto tale, ha sempre qualche aspetto inedito da offrire. È ‘Pratiche di meraviglia’ il titolo che è stato dato al prossimo weekend di Monumenti Aperti, organizzato da Ferrara Off, con il coordinamento di Imago Mundi: due giorni, 21 e 22 ottobre, in cui la manifestazione porterà chi lo vuole, gratuitamente e senza prenotazione, alla scoperta dei luoghi di interesse storico e architettonico, grazie a visite guidate eccezionalmente condotte da studentesse e studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città. Ovviamente, prima di fare da guida, gli alunni hanno affrontato un percorso di formazione, "un progetto educativo – spiega il direttore artistico di Ferrara Off, Giulio Costa – a cui le classi hanno partecipato sin dalla primavera e che culmina con le giornate di visita, condotto da formatrici e formatori coordinati da Ferrara Off".

"Monumenti Aperti – ha aggiunto il direttore organizzativo di Ferrara Off, Marco Sgarbi – coinvolge circa 900 giovanissimi di 43 classi di Ferrara, con le loro insegnanti". Inoltre, si avvale della collaborazione della Fondazione Ferrara Arte e del Comune con il sostegno di Regione, Senato, Camera, ministero dell’Istruzione, ministero della Cultura e Provincia. "In questo complicato momento storico – così l’assessore alla cultura, Marco Gulinelli – la cultura è l’unica arma di assoluta trasparenza che oggi abbiamo: oggi è più che mai importante tutelarne il valore e se questo passa anche per i monumenti storici, con il coinvolgimento delle scuole, ancora meglio". "Monumenti Aperti – dice Marcella Zappaterra, consigliera regionale – è un bellissimo esempio di collaborazione e scambio. È importante investire in cultura, in giorni tanto difficili: questo evento è il miglior investimento per i ferraresi e le giovani generazioni". "Ferrara è un fiore all’occhiello per il format nazionale di Monumenti Aperti – afferma Massimiliano Messina, presidente di Imago Mundi –: è la città ideale per realizzare le ‘pratiche di meraviglia’". I monumenti interessati saranno aperti e visitabili ogni 15 minuti e questo autunno si concentreranno principalmente nella zona che va dal cosiddetto castrum bizantino fino a quello che è considerato il primo insediamento alto medievale. Quindi i visitatori potranno vedere: residenza municipale, cattedrale di San Giorgio, museo della Cattedrale, cinema Apollo, biblioteca Ragazzi Casa Niccolini, biblioteca Ariostea, Casa Minerbi-Dal Sale, basilica di San Francesco, tennis Club Marfisa d’Este, Corpus Domini, Chiesa di Santa Maria in Vado e Civico Lapidario. Gli orari di apertura sono dalle 10 alle 13.30 e dalle 15 alle 18.30.