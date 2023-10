"Studenti del Liceo Roiti partecipano al Progetto Mep a Palermo"

Gli studenti del Liceo scientifico ‘Antonio Roiti’ Davide Lolli, Arianna Bighi, Linda Gardenghi, Elena Occhi, Sara Talmelli, Laura Cattaneo, Mattia Campagnoli, accompagnati dai docenti Danilo Salvatore Leanza Grasso e Stefano Onofri, hanno partecipato al primo turno della XXX Sessione Nazionale del progetto Mep (Model European Parliament), che si è svolto a Palermo dal 21 al 25 ottobre. Gli alunni partecipanti sono stati selezionati attraverso una fase d’Istituto e una fase regionale del progetto. Alla sessione nazionale hanno preso parte studenti provenienti da 41 scuole secondarie di secondo grado di varie città italiane. In cosa consiste il progetto? Nella simulazione dei lavori del Parlamento Europeo: i ragazzi, divisi in commissioni, affrontano temi analoghi come la sicurezza, il commercio internazionale, la parità di genere. Nella sessione nazionale, tra l’altro, ogni commissione è formata da studenti di scuole diverse. Nella prima giornata del 21 ottobre, gli studenti hanno svolto un’attività di ‘team building’ nel centro di Palermo, finalizzata non soltanto alla conoscenza reciproca tra i ragazzi, ma anche alla visita ai luoghi di rilievo storico-artistico della città. A seguire, si sono svolti i lavori preparatori delle commissioni in istituti scolastici di Bagheria e Palermo, mentre il 24 e il 25 ottobre si è tenuta l’assemblea plenaria presso Palazzo dei Normanni, prestigiosa sede del Parlamento regionale siciliano. La delegazione di studenti del liceo Roiti ha affrontato i lavori con grande impegno e buoni risultati, e ha apprezzato particolarmente il progetto.