Studenti del Navarra e agricoltori insieme per la festa della campagna

Celebrazione della santa messa domenica scorsa a Campolungo con benedizione dei mezzi agricoli. Alla cerimonia che si è svolta nella chiesa della piccola frazione ha preso parte il sindaco di Ostellato Elena Rossi insieme agli agricoltori del territorio e ai rappresentati delle associazioni di categoria. "Un appuntamento annuale per ricordare quanto sia importante l’agricoltura – ha sottolineato il primo cittadino ostellatese - Ogni anno a questa festa partecipano alcuni docenti dell’istituto agrario Fratelli Navarra di Ostellato, una scuola che ha saputo innovarsi e restare al passo con i tempi, perché l’agricoltura di oggi è proiettata nel futuro della tecnologia digitale e della ricerca scientifica, anche nel tentativo di affrontare l’ormai evidente cambiamento climatico". Non possiamo dimenticare il ruolo fondamentale degli agricoltori, che lavorano con amore e rispetto per l’ambiente, assicurando che la terra continui a produrre frutti per le generazioni future.

La Santa Messa è stata officiata dal parroco, che ha sottolineato come l’agricoltore debba avere una gestione di responsabilità del territorio che gli viene consegnato. Il senso di responsabilità deve essere visto come un azione lungimirante che tramite il proprio lavoro possa consegnare la terra alle generazioni future. La celebrazione si è conclusa con la tradizionale benedizione dei mezzi agricoli e dei loro lavoratori. In questo tempo, nel quale siamo stati testimoni delle conseguenze sul territorio del cambiamento climatico, sono importanti momenti di confronto tra i coltivatori, che rappresentano l’ultimo baluardo contro il maltempo.

f.v.