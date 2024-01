Studenti delle medie a lezione di primo soccorso

CENTO

Questa mattina, per iniziativa di Lions Cento e asilo "Giordani", nel piccolo teatro Borselli di via Cremonino 8 si svolgerà il primo incontro sul Primo soccorso destinato ai ragazzi delle scuole medie IC "Guercino" di Cento. Interverranno per il Lions la socia Marina Malagodi presidente dell’Asilo "Giordani", il primario di pronto soccorso Daniele Cariani e le infermiere Daria Tassi ed Elisa Grassilli. Il secondo incontro si svolgerà la mattinata di martedì prossimo. Lo stesso Lions centese sta realizzando "Interconnettiamoci. ma con la testa", un service di rilevanza nazionale rivolto agli studenti degli istituti comprensivi centesi sull’uso consapevole di Internet, dove il relatore mette in evidenza i rischi insiti nella rete (cyberbullismo, cyber pedofilia, truffe, challenge, influencer...) e i rischi che si possono correre con uso personale inconsapevole di internet. I ragazzi seguono questi incontri (in atto da alcuni anni) con interesse e pongono molteplici domande. Oltre a questa iniziativa sono in programma "Viva Sofia" corso di primo soccorso, "2 Occhi per chi non vede" incontro con una persona non vedente che con l’assegnazione di un cane guida Lions racconta com’è cambiata la sua vita e "Progetto Martina" lotta ai tumori giovanili riservato ai ragazzi degli istituti superiori.