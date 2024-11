Studenti, il futuro è ‘Govoni Orienta’. A tu per tu con gli imprenditori

Si arricchisce il programma di ‘Govoni Orienta’, appuntamento che ha lo scopo di sostenere gli studenti delle terze della scuola secondaria di primo grado Govoni di Copparo nel percorso di orientamento scolastico. In partnership con Cna Copparo saranno introdotti due eventi che si accompagneranno all’iniziativa che si terrà il 23 e 25 novembre in cui gli alunni incontreranno i rappresentanti degli Istituti superiori di Ferrara che illustreranno la propria offerta formativa.

Il 20 novembre si terrà l’iniziativa "Incontra il futuro", in cui gli studenti avranno la possibilità di confrontarsi con alcuni imprenditori locali. Interverranno Marco Pigozzi di "Pig’Oh Gioielleria contemporanea", le imprenditrici Jessica Morelli, Elena Malanchini e Anna Pavanelli, Emil Pozzati di Pronto Stampa, l’imprenditore nel settore dell’autotrasporto Fausto Bianconi, Laura Vallieri di ’Laura Mode’ e Giampietro Boniolo di Isolmet srl. Il 23 novembre è in programma la tavola rotonda con imprenditori, che consentirà ai genitori di approfondire temi legati allo sviluppo del territorio, al mondo del lavoro e alle opportunità che questo offre.

La storia delle imprenditrici Giulia Bratti, Micaela Bonetti e Monica Campi aprirà l’iniziativa, seguita dall’intervento del presidente di Cna Copparo su "L’impresa artigiana nel nostro territorio". Gli incontri vedranno la partecipazione di Impresa Donna Cna. Le iniziative sono state illustrate ieri dal dirigente scolastico del comprensivo di Copparo Domenico Marcello Urbinati, assieme al presidente di Cna Copparo Thomas Pivanti, alla responsabile di Cna Copparo Debora Occhiali, alla responsabile Cna per i rapporti con le scuole Silvia Merli, al coordinatore del progetto Ears per l’Istituto comprensivo di Copparo Daniele Saraceni, alla presidente della Fondazione San Giuseppe - Cfp Cesta Patrizia Forlani, all’assessore comunale Francesca Buraschi e agli imprenditori Marco Pigozzi e Laura Vallieri. "È un progetto pilota – afferma Thomas Pivanti – che parte dal Copparese e che ci piacerebbe proporre a livello provinciale". "Si inserisce tra le strategie – ha spiegato Urbinati – volte a contrastare la dispersione scolastica". ’Govoni Orienta’ si colloca nel progetto Ears – Erasmus+ che, per l’Italia, vede protagonista la Fondazione San Giuseppe di Cesta con l’Istituto comprensivo di Copparo come partner.

Valerio Franzoni