Studenti in Pandurera per una ’simulazione’ dell’Europarlamento

Nei giorni scorsi si è tenuta l’assemblea plenaria del Mep, il Model European Parliament, con protagonisti oltre un centinaio di studenti di Isit Bassi Burgatti e Liceo Cevolani, che da undici anni collaborano in questo progetto internazionale proposto dall’associazione nazionale Mep. Nei lavori delle Commissioni che hanno preceduto la XI sessione plenaria sono state elaborate, dopo un’ampia discussione, dodici risoluzioni. Le tematiche affrontate dai "neoparlamentari" sono risultate molto complesse e di estrema attualità: dal gender pay gap agli stereotipi di genere nelle sentenze della magistratura, dalla space economy alle regole per i Big Data e l’Intelligenza Artificiale, dai temi ambientali alla salvaguardia dei processi democratici e del dibattito pubblico in Europa. La sessione plenaria è iniziata sulle note degli inni nazionale ed europeo, suonati dal corpo bandistico Giuseppe Verdi.

Presenti anche le parlamentari europee, Elisabetta Gualmini e Alessandra Basso, che sono state accolte dai saluti istituzionali del sindaco Edoardo Accorsi, dalla professoressa Francesca Casotti in rappresentanza della dirigente Annamaria Barone Freddo del Bassi Burgatti e dalla dirigente del Liceo Cevolani, Stefania Borgatti. Tanti i complimenti a tutti gli studenti partecipanti, al gruppo dei chairs che hanno seguito e diretto i lavori delle Commissioni, a Luca Trombini responsabile per la sessione locale di Cento, alle referenti dei due istituti e a tutti i membri dello staff, alle dirigenti e alla squadra di docenti che in questi anni hanno coordinato il progetto. Prossimo appuntamento in primavera alla sessione regionale.