Studenti in scena con le allegre comari

Tanti artisti parlano degli insegnamenti che il teatro è capace di dare, utili anche nella vita invitando soprattutto i giovani a provare ed è un bel progetto della Fondazione Teatro Borgatti che si ripete e che vede coinvolti gli studenti delle scuole superiori centesi. Oggi, infatti, ci sarà un doppio spettacolo per le scuole alle 9.30 e 11.30 e in serale alle 21, per tutti, "Le allegre Comari di Windsor" di W.Shakespeare che porterà in scena 40 ragazzi degli istituti secondari del nostro territorio. Lo spettacolo è il frutto conclusivo del progetto rivolto agli alunni delle scuole Secondarie "La Ginnastica dello Spirito", giunto alla sua tredicesima edizione e che si è svolto in Pandurera a partire da ottobre 2022, coordinata dall’attore e regista Massimo Bagliani e il coordinamento del professore Claudio Ricci. Il progetto la "Ginnastica dello Spirito" è un percorso formativo che nel corso degli anni ha visto centinaia di ragazzi avvicinarsi al teatro e calcare il palcoscenico. Gli alunni del Liceo Cevolani potranno quindi anche quest’anno cimentarsi con un importante testo letterario ricoprendo il ruolo di attori e comparse e quest’anno anche la partecipazione degli alunni dell’Istituto F.lli Taddia per la parte scenografica e grafica e dell’Istituto ISIT Bassi-Burgatti per gli aspetti tecnici dello spettacolo audio, luci e video. Sul palco: Lorenzo Corazza, Alessandro Locaso, Thomas Spiga, Enrico Righetti, Cevolani Favour Munachiso, Olmo Delle Noci, Alice Lucerino, Martina Alberghini, Giorgia Vignoli, Vittoria Fallavena, Alessia Guazzaloca, Maria Antonietta Grasso, Irene Pocaterra, Viola Casamenti, Alessia Aidala, Matteo Lorenzini, Lorenzo Morsiani, Francesco Buscemi. Coinvolti anche: Tommaso Lissandrin, Asia Boselli, Niccolo’ Fiocchi, Raffaele Addati, Mattia Alario, Martina Brugnara, Alberto Cocchi, Anna De Laurentiis, Diego De Vincenti e tanti altri.