Studenti in tenda per le esercitazioni. In cattedra c’è la protezione civile

Una settimana tra formazione teorica, incontri ed un vero e proprio Campo Scuola per concludersi nel week end a Codigoro culminerà con "La Cittadella della Protezione" allestita presso lo stadio dei Salesiani, promossa da Lions, Polo Scolastico, Regione e Comune. "Un apprendimento per gli studenti - dice la dirigente del Polo Angela Lucibello - aiutando, al servizio degli altri, in un’ottica di orientamento, educazione permanente ed educazione civica. "La cittadella della Protezione Civile", allestita nel fine settimana con tende ed esperti della Protezione Civile, sarà un campus nel quale gli studenti svolgeranno esercitazioni in caso di calamità naturali e alloggeranno in tende allestite nel campo sportivo dei Salesiani, in modo che la simulazione sia perfettamente simile alla realtà per proseguire con la filosofia della nostra scuola "Al centro, la persona"". L’iniziativa nasce dalla volontà di favorire la diffusione della cultura e delle buone pratiche di protezione civile tra le nuove generazioni e, più in generale, nel mondo della scuola. Un evento straordinario per la sua valenza civica e educativa, che punta a fornire agli alunni informazioni sugli scenari di rischio e sull’organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio, anche al fine di conoscere le misure di autoprotezione da attuare nelle situazioni di emergenza. Il progetto prevede la partecipazione di circa 40 studenti della IV e V del corso per geometri dell’Istituto superiore scolastico "Guido Monaco di Pomposa" di Codigoro e comprende sia momenti formativi in aula che attività pratiche sul campo. Le lezioni teoriche, svolte da funzionari dall’Ufficio Territoriale di Ferrara dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ed il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile di Ferrara (Cavpcfe) che raggruppa 28 associazioni iscritte nel registro regionale di PC sul territorio ferrarese e fa da tramite tra Agenzia Regionale e associazioni di volontariato coordinando le Emergenze. Verrà realizzato anche il Nucleo Integrato di Supporto all’Assistenza alla popolazione sempre della Protezione Civile. Si tratta di una nuova figura di volontari formati per intervenire nelle prime fasi di un’emergenza, supportando l’organizzazione dei soccorsi e gestendo, ad esempio, la raccolta delle segnalazioni dalla popolazione colpita che si riversi nei comuni preoccupata. Questi operatori lavorano a fianco dei Centri Operativi Comunali.

Claudio Castagnoli