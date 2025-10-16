Studenti, si sgonfia la bolla: "Affitti ormai troppo alti. Così conviene comprare"

Nel mese di settembre era finito tutto, chiusa in pratica la disponibilità di immobili per gli studenti universitari. Bastava mettere un annuncio e gli appartamenti venivano ’bruciati’, affittati in una manciata di ore, di giorni. Quest’anno, ed è la prima volta che accade, non è successo. La situazione che stiamo vivendo non è come quella degli anni scorsi", Mario Aoun, titolare dell’immobiliare Le Volte in via Savonarola, accende le luci su quello che può essere considerato un fenomeno inedito nel mercato immobiliare della città. I 30mila studenti universitari ormai da tempo avevano condizionato e in alcuni casi stravolto il gioco dell’offerta e della domanda, il piatto di quest’ultima completamente sbilanciato. Boom di transazioni, alti prezzi degli affitti, la corsa al posto letto. Ma qualcosa è cambiato. Adesso, nel mese di ottobre, c’è disponibilità di alloggi, posti letto, camere. Tra le motivazioni la creazione di alcuni studentati. "Alla Darsena – riprende il titolare dell’agenzia immobiliare – è stata già realizzata una struttura con appartamenti per i ragazzi. Faranno inoltre anche i lavori nella Torre, sempre in quella zona, per creare un’altra struttura analoga. Lo stesso quadro riguarda via Mortara, nell’ex Cinema. Anche in via Correggiari al posto del vecchio albergo faranno un altro studentato". Un quadro quindi in forte cambiamento. Dopo anni in sofferenza proprio per l’arrivo, non da tutti previsto, di una consistente popolazione studentesca ora lo scenario sembra essere cambiato. Da qui l’appello del titolare dell’immobiliare Le Volte. "Il mercato – precisa – deve pensare ad altro, deve cambiare. E’ necessario un ridimensionamento dei prezzi degli affitti per studenti, intervento che andrà a beneficio anche di lavoratori e famiglie". Affitti che rappresentano in alcuni casi un salasso. "Una famiglia si trova in forte difficoltà davanti a cifre di 900, mille euro al mese. Una cifra alla quale vanno aggiunti poi altri costi che riguardano la casa, che possono essere le spese condominiali, certo le bollette. Davanti ad un pagamento senza alcun ritorno, diciamo così, preferiscono fare un mutuo con una banca, comprarsi una casa. Una scelta condivisibile". Anche lui sottolinea la vivacità del mercato immobiliare. "Se prendiamo in esame alcuni prezzi, diciamo una fascia che non vada oltre 280, 300mila euro si vende e si vende anche molto velocemente. Ci sono poi alcune aree di Ferrara che fanno la parte del leone. La zona Est, per capirci quella di Borgo Punta, via Comacchio, è gettonatissima. Ci sono spazi verdi, gli immobili sono di recente costruzione, riesci a parcheggiare facilmente. Ci sono dei prezzi al metro quadro per la zona Est uguali a quelli del centro storico, la richiesta è molto forte. Bastano tre visite e gli immobili vengono venduti".

Mario Bovenzi