"Studenti sul podio: costi d’iscrizione, per loro 500 euro"

Sono dieci i nuovi “diplomati meritevoli” di Bondeno: studenti residenti sul territorio matildeo che la scorsa estate hanno conseguito il diploma di maturità con voti di eccellenza e attualmente sono iscritti al primo anno di un qualsiasi corso universitario.

Gli studenti vincitori del bando sono Beatrice Monco, Carlotta Guandalini, Matteo Gardinali, Luca Alvisi, Mario Acampora, Federico Marchetti, Anna Casari, Cecilia Fabbri, Alice Candussi e Sofia Ilacqua. "A ciascuno di loro l’Amministrazione assegna un premio di 500 euro utile ad abbattere i costi di iscrizione al primo anno scolastico oppure a rendere notevolmente più leggere le spese per l’acquisto dei libri di testo – è il commento del sindaco, Simone Saletti, e dell’assessore alle Politiche giovanili, Francesca Aria Poltronieri –. Ai dieci vincitori, oltre agli auguri per un eccellente percorso all’università, vanno i nostri più sentiti complimenti: questo premio riconosce il merito e incentiva la prosecuzione degli studi. L’istruzione universitaria è sempre più importante nel percorso di formazione individuale, perciò siamo orgogliosi di ripetere da molti anni questo riconoscimento allo studio". Saletti e Poltronieri hanno incontrato gli studenti vincitori presso la Sala del Consiglio del Municipio, consegnando a ciascuno di loro una pergamena a memoria del risultato conseguito. I ragazzi si sono rivelati eterogenei nella scelta dell’università: la maggior parte ha scelto Ferrara, ma non sono mancati i giovani che hanno optato per Bologna, Milano, Verona e Padova. Tra le facoltà, le iscrizioni dei vincitori del bando sono andate a opzioni scientifiche quali chimica, ingegneria o biotecnologie ma anche a realtà umanistiche come lettere, giurisprudenza o scienze dell’educazione.