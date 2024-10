Studiare Balbo, il terzo incontro nel pomeriggio

Oggi alle 17, nella sala conferenze dell’Istituto di Storia Contemporanea – in vicolo S. Spirito, 11 – avrà luogo il terzo incontro del ciclo ’Italo Balbo e il fascismo. Nuovi documenti e nuove ricerche’, che vedrà l’intervento del professor Paolo Ferrari, dell’Università di Udine, e di Alessandro Massignani, esperto di storia militare italiana. Il tema su cui verterà la conferenza è ’Forze armate e fascismo: la Regia aeronautica di Balbo’. L’intervento si propone di delineare, in primo luogo, i rapporti tra le forze armate e il fascismo a partire dalla marcia su Roma, considerando sia la politica militare di Mussolini sia la rilevanza del tema militare nell’ideologia e nella propaganda fascista. Nel 1923 si verifica, infatti, la fondamentale creazione della Milizia, oltre all’inizio della nuova organizzazione istituzionale delle forze armate, a partire dalla quale il ruolo di Balbo diventa sempre più rilevante e radicato. La nuova forza armata indipendente, la Regia Aeronautica, sarà segnata dalla presenza degli uomini del regime, e in particolare dall’energica attività di Italo Balbo, che ha infatti assunto un ruolo rilevante nella preparazione militare e nella propaganda del regime.

L’appuntamento è il terzo incontro della rassegna promossa dall’Istituto di Storia Contemporanea in collaborazione con il dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Ferrara. Seguiranno altri due incontri di carattere storiografico su Italo Balbo, in programma per il 13 e 20 novembre. In foto, gli idrovolanti italiani guidati da Balbo il 12 agosto 1933.