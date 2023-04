Studio di registrazione ed esibizioni dal vivo Una lezione con Morsiani

Seminario gratuito organizzato dalla Scuola di musica moderna – associazione musicisti di Ferrara. Oggi, alle 18, Granito Morsiani parlerà di come affrontare il lavoro in studio di registrazione e dal vivo attraverso esempi suonati insieme a Roberto Formignani e Alessandro Lapia. Roberto Morsiani collabora con vari artisti,Louisiana Red, Andy J Forest, Lisa Young, Ricky Gianco, Giorgio Cavalli, Paoul Martinez (noto bassista inglese). Aperitivo offerto dall’Associazione Musicisti. L’evento in aula magna ‘Stefano Tassinari’. Ingresso libero.