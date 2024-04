Studio e clienti. Falso dentista viene scoperto dalla Finanza

Non aveva mai conseguito la laurea in medicina e altro titolo che lo rendesse abile alla professione. Ma questo non era un ostacolo per lui che faceva il dentista a tempo pieno in uno studio medico attrezzato di tutto punto. Studio nel quale era arrivato anche a praticare anestesie ai pazienti. E’ proprio grazie alla loro testimonianza che il finto dentista alla fine è stato smascherato.

Sequestrato l’ambulatorio con le attrezzature. I Finanzieri del comando provinciale di Ferrara hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Ferrara, su richiesta della Procura della Repubblica, che ha coinvolto un ambulatorio utilizzato per l’esercizio abusivo dell’attività odontoiatrica. L’intervento è giunto al termine delle indagini condotte dal Gruppo delle Fiamme Gialle di Ferrara che, nel corso del controllo del territorio, ha individuato uno studio medico all’interno del quale si riteneva venisse svolta attività in assenza di un responsabile medico abilitato alla professione. Dalle investigazioni, portate avanti anche grazie alle testimonianze dei clienti, si è avuta conferma del fatto che nell’ambulatorio operava un odontotecnico (titolare di un laboratorio che si trovava all’interno dello stabile) che, pur non avendo mai conseguito la laurea in medicina e altro titolo abilitativo, esercitava abusivamente la professione odontoiatrica arrivando anche a praticare anestesie ai pazienti.

Durante l’esecuzione del provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria sono state sottoposte a sequestro tutte le attrezzature utilizzate per gli interventi (bisturi, estrattori, una poltrona professionale e attrezzatura per radiografie) in modo da impedire che l’attività illecitamente esercitata dal falso dentista potesse continuare a mettere a repentaglio la salute di ulteriori ignari pazienti. Il responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ferrara perché ritenuto responsabile del reato di esercizio abusivo di professione medica. Il successivo sviluppo della vicenda riguarderà gli aspetti fiscali e sarà finalizzata a definire il giro d’affari realizzato dall’abusivo.