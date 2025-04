Studioso fatto a pezzi in Colombia. Gli alunni si abbracciano in silenzio: “La sua scuola non lo dimentica”

Ferrara, 11 aprile 2025 – È mezzogiorno, suona la campanella al Rita Levi Montalcini di Argenta. Gli studenti si alzano in piedi, si abbracciano, tra i banchi all’improvviso il silenzio, nell’aula magna dove tanti anni fa era stato consegnato – giorno di gioia – il diploma a Alessandro Coatti, 38 anni, biologo molecolare.

Gli studenti in piedi per il minuto di silenzio e, nel riquadro, Alessandro Coatti

L’inizio di una brillante carriera, tanti traguardi. Il diploma con il massimo dei voti in quello che allora si chiamava liceo Don Minzoni; la laurea nel 2010 a Pisa in neurobiologia molecolare ancora con il massimo dei voti; un master all’University College London, era entrato a far parte della Royal Society of Biology. Si alzano in piedi, un abbraccio simbolico a quel ragazzo che aveva i loro sogni, che è morto laggiù.

A Santa Marta, una città di mezzo milione di abitanti in Colombia. Fatto a pezzi, le parti del corpo in alcune valigie. Si indaga, un mistero cominciato il 3 aprile quando del giovane si perdono le tracce. E’ stato il preside Diego Nicola Pelliccia a volere quel minuto di silenzio. “Era il vanto della nostra scuola, la sua brillante carriera, l’amore per i libri, per lo studio. Un esempio”, dice. Avrebbe voluto le bandiere a mezz’asta della scuola, ma erano troppo lunghi i tempi per avere l’autorizzazione. “Abbiamo letto i giornali, ci siamo fermati a ricordare questo studioso. Alcuni nelle classi erano vicini a lui per legami di parentela. Una tragedia che è piombata sulla nostra scuola, come avessimo perso un figlio”, dice Giulia Conti, insegnante, al termine di una mattinata di scuola drammaticamente diversa, scandita dal dolore, dalla memoria.

Si fanno ipotesi, gli inquirenti seguono piste, si cerca di far combaciare tasselli di un mosaico che per ora è troppo frammentario. Sarebbe stato un gruppo di paramilitari ad uccidere Alessandro. Nell’ultimo anno, di corpi smembrati, chiusi in sacchi e abbandonati, ne hanno trovati tredici in Colombia, terra dove la vita e la morte sono separate da un filo sottilissimo. La pista è anche quella di una trappola. Ma a mancare è un perché, chi poteva volere la morte di un ricercatore. “Si è trovato quel giorno nel posto sbagliato”, dice lo zio Giovanni Coatti. Si scava, i fili che non vogliono unirsi, mistero ancora fitto. Ieri, nella sua scuola, il giorno del dolore. E’ andato in pensione da un anno Augusto Fuschini, 65 anni, per una vita il professore. Insegnava ad Alessandro matematica e fisica. “No, non posso credere che questo ragazzo così brillante non ci sia più”.