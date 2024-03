Stupefacenti, altri sequestri. Agente aggredito

Un etto di droga tolto dal mercato degli stupefacenti. Il risultato è stato ottenuto, la scorsa settimana, dal personale del corpo di polizia locale Terre Estensi. I sequestri sono stati eseguiti nella zona di viale IV Novembre, via Ticchioni e in via Baluardi. Nel corso di un accertamento un agente è finito al pronto soccorso dopo essere stato strattonato da un giovane che voleva sottrarsi all’identificazione. "Piena solidarietà a tutto il personale – dichiara il vicesindaco Nicola Lodi – che ogni giorno rischia la propria incolumità per essere al fianco dei cittadini di Ferrara". Lunedì scorso, durante il controllo delle mura di viale IV Novembre e della zona di via Ticchioni, il personale dell’unità cinofila ha rinvenuto tre involucri di plastica termosaldati e dieci sacchetti in plastica. In totale sono stati così sequestrati oltre cinque grammi di marijuana e quasi tredici grammi di hashish.

Nel tardo pomeriggio di martedì, sul baluardo di via Fortezza che corre lungo viale IV Novembre, un giovane è stato notato mentre raggiungeva un gruppo di ragazzi, i quali si sono frettolosamente allontanati dopo aver riconosciuto una pattuglia della polizia locale con unità cinofila. Raggiunto un ragazzo che tentava di dileguarsi in sella alla sua bicicletta, la richiesta di esibire i documenti ha scatenato una reazione. Un agente nell’intento di arginarla ha provato a trattenere l’uomo, cadendo però a terra per effetto di un’energica resistenza. Il fuggitivo è stato bloccato in via Paolo V, nel mentre è stato allertato il 118 per prestare soccorso all’agente. Una volta fermato, il personale ha trovato nella tasca del giubbotto del giovane 48 dosi di marijuana per quasi 75 grammi. Giovedì scorso, quasi due grammi di hashish sono stati sequestrati a una ragazza vista salire la scala che da via Baluardi conduce sulle mura.