"Su frazioni e sicurezza solo proclami e ideologia"

La premessa è che "non godiamo per ciò che è successo all’ex assessore Nicola Lodi". Tuttavia, l’aver rassegnato le dimissioni dall’incarico rappresenta "un atto dovuto, ancorché un po’ tardivo ai nostri occhi". Il capogruppo del Pd, Massimo Buriani si distingue per garbo e sensibilità pur non mancando di sottolineare il suo punto di vista politico. Dunque, più che sull’affaire Lodi in sé, sposta il focus dell’attenzione sul ‘dopo’ facendo in qualche modo capire che quello legato all’ex vicesindaco è un capitolo chiuso. "Il sindaco Fabbri – scandisce – ha stabilito questa mattina (ieri, ndr) una redistribuzione delle deleghe che precedentemente erano in capo all’amministratore dimesso. Adesso, ci preme capire in che modo l’ingresso di una nuova figura inciderà sull’orientamento dell’amministrazione su alcuni temi". Il sottinteso sembra essere: dal momento che la componente leghista si è indebolita a favore di quella civica, in che misura questa operazione avrà un peso sulle decisioni del governo cittadino? Due, in particolare, sono le deleghe sulle quali si concentra il capogruppo dem in Consiglio. Le due deleghe che, probabilmente più di altre, hanno contraddistinto l’operato dell’ex assessore: sicurezza e frazioni. Su queste ultime, il consigliere di opposizione muove alcuni rilievi prendendo le mosse dalle linee di mandato del sindaco recentemente approvate dall’aula. "Sulle frazioni – riprende – abbiamo visto tanti proclami nelle linee di mandato, che tuttavia non si sono tradotti in azioni concrete. Nel forese sussistono tuttavia diverse complicazioni a partire dallo spopolamento, che non si risolve certo in assenza di servizi come appare la situazione attuale". Altrettanto spinosa, dalla prospettiva di Buriani, resta la questione legata alla sicurezza. Secondo lui il "grosso limite" del modo in cui "questa amministrazione ha affrontato il tema è l’ideologia". "L’impostazione del lavoro sulla sicurezza da parte della giunta Fabbri – eccepisce il dem – è sempre stato di tipo repressivo, quando invece il tema della sicurezza ha dei profili di complessità che vanno ben oltre la repressione e che si sostanziano nell’aggressione del fenomeno a partire dal consumo. Il risultato raggiunto è stato quello di aver spostato i problemi da una zona all’altra della città. Fermo restando che, anche ultimamente, sono diverse le notizie che ci giungono di furti in abitazione, in particolare nelle zone periferiche sulle quali occorrere maggiore attenzione che non si può esaurire con l’installazione di telecamere".

f. d. b.