Su il sipario: dal 10 novembre la stagione ai Fluttuanti

Si alza il sipario sulla stagione teatrale 202324 ai "Fluttuanti" di Argenta. Il calendario è stato presentato dal sindaco Andrea Baldini e da Gianna Dirani, coordinatrice del gruppo "Giovani 90" che gestisce la programmazione. Riflettori puntati dal 10 novembre al 19 aprile, su 21 spettacoli di prosa, comico, musica, danza e operetta. Le luci si accendono su "La strana coppia" con Gianluca Guidi e Gianpiero Ingrassia. Si spengono su "Tre: il numero (im)perfetto" coi "Gemelli di Guidonia". Ma sul palco di via della Pace sono attesi attori del calibro di Veronica Pivetti (il 5 marzo), Giuseppe Giacobazzi ("Il pedone: 12 e 13 gennaio), Paolo Cevoli ("Andavo ai 100 all’ora": 8 febbraio), Ambra Angiolini ("Oliva Denaro": 9 aprile). Questi poi gli altri appuntamenti: "Non ci facciamo riconoscere" con Marco Falaguasta il 25 novembre; "Donne in pericolo" con Benedicta Boccoli, Vittoria Belvedere, Gabriella Germani il 1° dicembre; "Lo schiaccianoci" col Balletto di Mosca il 10 dicembre; "All That Musical" della Compagnia Bit il 22 dicembre; "Bollicine" con l’orchestra di 60 elementi Senzaspine il 29 dicembre; "Historia" tango & jazz con Veera Kinnunen e Samuel Peron il 4 gennaio; "L’attimo fuggente" con Luca Bastianello il 25 gennaio; "Top secret" con Andrea Fratellini & Zio Tore il 3 febbraio; "Esaurimento globale" con Debora Villa il 17 febbraio; "Il Piccolo Principe" di Incontrall’Arte il 25 febbraio; "Tutorial" degli Oblivion il 29 febbraio; "Nun te regg più" con Gabriele Cirilli il 10 marzo; "La signora della Tv" con Vincenzo De Lucia il 21 marzo; il concerto di Fabio Concato "Musico ambulante" il 29 marzo; "Forbici & Follia" con Max Pisu e Nino Formicola il 3 aprile.

n.m.