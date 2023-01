Su Rai 5 un ciclo di spettacoli dedicato al teatro di Moni Ovadia

Da oggi al 25 febbraio, Rai 5 trasmette cinque appuntamenti con il teatro di Moni Ovadia, direttore generale del teatro Comunale di Ferrara. All’ideatore, regista, attore e capocomico di un ‘teatro musicale’ assolutamente peculiare, che deriva dalla sua formazione di cantante di musica popolare e alla successiva dedizione al teatro, il canale culturale Rai dedica un ciclo di spettacoli che andrà in onda ogni sabato. Filo conduttore degli spettacoli – ma anche della vastissima produzione discografica e libraria di Ovadia – è la tradizione composita e sfaccettata, il ‘vagabondaggio culturale e reale’ proprio del popolo ebraico, di cui Ovadia si sente figlio e rappresentante. In un’immersione continua di lingue e suoni diversi, ereditati da una cultura che le dittature e le ideologie totalitarie del Novecento avrebbero voluto cancellare, si fa memoria per il futuro.

Stasera (alle 21.20) il primo appuntamento è con Binario 21, dal poema di Yitzhak Katzenelson ‘Il canto del popolo ebraico massacrato’, con la regia di Felice Cappa, l’interpretazione di Moni Ovadia e la testimonianza di Liliana Segre. Lo spettacolo restituisce la memoria dello sterminio del popolo ebraico e di tutti coloro che hanno subito la deportazione, segnando uno dei momenti più tragici della nostra storia.

Il 4 febbraio (alle 22.20) segue lo spettacolo Oylem Goylem, il più celebre di Moni Ovadia. La lingua, la musica e la cultura Yiddish, quell’inafferrabile miscuglio di tedesco, ebraico, polacco, russo, ucraino e romeno, la condizione dell’ebreo errante, il suo essere senza patria sempre e comunque, sono al centro di Oylem Goylem.