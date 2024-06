Sua maestà il cappelletto protagonista della festa della frazione

Entra nel cuore dei sapori e della vivacità la Festa del Cappelletto di Vigarano Pieve che anima questo fine settimane e riprenderà dal 20 al 23 giugno, nello stand gastronomico di via Mantova. Le tavole si apparecchiano dalle 19.30 per ben 200 coperti e domenica solo a mezzogiorno. Tra le specialità ci sono i classici cappelletti in brodo di cappone oppure il richiestissimo" Tris" con gli assaggi di cappelletti al tartufo, alla panna e al ragù. Sono tutti preparati rigorosamente a mano. Tra i secondi c’è la carne alla brace e tra i dolci le tipicità di spicco come zuppa inglese, torta tenerina o torta di tagliatelle preparati dalla massaie del comitato. Una festa che mette al centro i valori del volontariato, della vita sociale e anche del rispetto dell’ambiente. Da cinque anni la festa infatti è anche "plastic free" e utilizza solo contenitori compostabili realizzati in cellulosa o amido di mais. E’ consigliato prenotare al 345 6890018. Quest’anno la novità è il Cappelletto Baby parking, con un’equipe di gioiosi animatori pronta a far giocare tutti i bambini dai 3 ai 10 anni mentre mamma e papà si gustano la cena .La prima ricetta dei cappelletti Ferraresi é del 1556, a opera di Cristoforo Messisbugo, cuoco di Alfonso d’Este. C’è differenza tra cappelletti e tortellini. Dimensione e ripieno distinguono questi due campioni della cucina. I tortellini sono più piccoli, con un ripieno a base di carni di maiale, uova e parmigiano.

cl.f.