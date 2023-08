Sua maestà la zucca torna regina della tavola

Dal 25 agosto torna, con l’ultimo week end di agosto, la gustosa Sagra della Zucca a Pontelangorino giunta alla 28esima edizione, fino al 29. Ieri mattina la presentazione della kermesse che si annuncia ricchissima sia del proporre la zucca in ogni suo possibile impiego culinario, dall’antipasto al dolce, con la novità della piadina alla zucca, dalla sensibilità verso i giovani fragili nell’ambito della sagra e per un progetto integrativo, a settembre, molto concreto e Caprile. Non mancheranno le mostre "per valorizzare gli artisti e gli artigiani del luogo", il "Danzazucca Show" con le più prestigiose scuole di ballo del territorio, due tombole per un montepremi complessivo di 8mila euro, la più antica corsa podistica "Zir dil tre frazion" giunta alla 40esima edizione, serata Karaoke, spettacoli musicali con Maklin, direttamente da Tale quale Show, e défilé di moda.

Una presentazione col sindaco di Codigoro Alice Zanardi, Lauro Beccari "deus ex machina" dell’organizzazione, diversi assessori e Alessandro Borghi, fulcro del laboratorio su un progetto di Asp Delta Ferrarese e Coop Cidas. Un’iniziativa che vedrà i ragazzi fragili, di tutto il territorio, sia preparare il buffet inaugurale che utilizzare i prodotti da loro coltivati, nell’orto presso la Locanda di Caprile, offrendo solo prodotti locali, a chilometri zero da agricoltura biologica. "E’ una sagra nel cuore di tutti i codigoresi e i visitatori anche da fuori provincia, per la capacità di valorizzare la zucca, proponendola nella forma sia dolce che salata - ha spiegato il primo cittadino - coltivata in circa 400 ettari, per produzione che può arrivare a 150 quintali per ettaro, riduce l’invecchiamento e aiuta a mantenere la linea. Una sagra magica per tanti motivi che come comune sosteniamo e con la novità di un’azienda che sta coltivando una zucca precoce".

Manifestazione che vede la preparazione di 50.000 cappellacci cotti in ogni mod dai 100 volontari, coinvolti dalla Polisportiva Capitello. Uno spazio con circa 220 coperti che lo scorso anno ha visto l’assedio di circa 3000 buongustai. La sagra è organizzata dal Gruppo Cultura Eventi in collaborazione con l’Associazione Valieri, è articolata in cinque giorni, prevede anche la premiazione di Mirco Ronconi, uscito dalle medie con10 e lode e un ricordo del pittore Dino Dolcetti, scomposto pochi mesi fa. Per il vicesindaco Francesco Fabbri il volontariato è il protagonista della kermesse mentre l’assessore Stefano Adami ha sottolineato come arachide, zucca, pomodoro, riso e patata concorrano a promuovere i prodotti del territorio.

cla. casta.