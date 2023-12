Sub nel Castello. Il bambinello nasce nell’acqua: "Così da 40 anni"

L’acqua come essenza di vita, dalla quale nasce colui che porterà la luce nella storia di tenebra dell’uomo credente. Una simbologia che da 40 anni viene raccontata con il presepe sull’acqua nel fossato del Castello Estense, realizzato dal Gruppo subacqueo ferrarese. Un appuntamento che di anno in anno si è rinnovato e che saprà affascinare anche oggi alle 19.

"La nostra società l’anno prossimo compie 60 anni e da 40 realizziamo questo momento particolare natalizio – racconta Davide Artioli, presidente del Gruppo subacqueo ferrarese –. L’idea nacque dai soci fondatori che ormai non ci sono quasi più ma che noi portiamo avanti come una tradizione da onorare. Il presepe nell’acqua è una cosa alla quale teniamo molto. Per noi è fondamentale riuscire a farlo ogni anno facendo fronte a un grosso impegno. E’ un regalo che facciamo alla città". Una natività, tra tradizione e sperimentazione. "Il presepe viene allestito nell’acqua, nell’imbarcadero nel fossato – spiega – ci saranno una trentina di subacquei che simuleranno di avere delle torce accese, posizionati sui due lati, una sorta di fiaccolata in acqua. In mezzo al corteo ci saranno delle ragazze che porteranno il bambin Gesù in una culla galleggiante che, al termine, verrà appoggiata nel presepe. La novità di quest’anno, festeggiando noi il 40° presepe, sarà il videomapping sulla facciata del Castello che dà su Corso Martiri della Libertà – prosegue – per intrattenere il pubblico mentre noi facciamo tutto il giro del fossato simulando la fiaccolata. Mostrerà immagini natalizie, i contorni luminosi e qualche immagine subacquea chiudendo con le immagini di fuochi artificiali. Al termine verranno accesi razzi di segnalazione". L’evento vede la collaborazione anche del Canoa Club di Vigarano e la partecipazione di una rappresentanza dei subacquei dei vigili del fuoco e di altri gruppi sub. "Per noi è un modo per fare qualcosa per la nostra città, vista la presenza del fossato con l’acqua del Castello e del volto che si presta molto all’allestimento del presepe – conclude –. Siamo subacquei e abbiamo voluto fare questo presepe particolare, con la fiaccolata, dentro l’acqua di un castello. In Italia è forse un evento unico".

Laura Guerra