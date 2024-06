"Subito un progetto perché il centrosinistra torni davanti"

"Aver portato al ballottaggio un sindaco al primo mandato è già sintomatico di due cose: l’operato non è stato particolarmente apprezzato, il nostro progetto era di qualità. La lettura è che è prevalsa un voto più politico e ideologico e i risultati delle europee ci dicono che il centrodestra, a Copparo, è maggioranza". Il segretario provinciale del Pd, Nicola Minarelli guarda le ultime due sconfitte elettorali di questa tornata da questa prospettiva. Non è un’auto assoluzione, ma un punto di partenza per "lavorare nei prossimi mesi e anni affinché la maggioranza dei copparesi si sentano rappresentati da un progetto politico di centrosinistra". Certo, dopo Ferrara, anche la conferma di Copparo – benché al ballottaggio – brucia. Ed ecco che il ragionamento si fa più ampio. "Il progetto politico, va esteso all’intera provincia – prosegue il dem – perché altrimenti a livello locale bisogna tutte le volte compiere un miracolo politico (cosa che per poco non siamo riusciti a fare). Mentre faccio gli auguri di buon lavoro al nuovo sindaco non posso non ringraziare Enrico e tutta la sua squadra per quello fatto in questi mesi: una campagna di vicinanza e prossimità come non si vedeva da tempo. Questo progetto va mantenuto e potenziato perché da qui dobbiamo ripartire per ritornare ad essere maggioranza". Su Tresignana, invece, "è stato un caso particolare e spiace non vedere riconfermato il buon lavoro dell’amministrazione uscente Ma siccome gli elettori hanno sempre ragione anche in questo caso dobbiamo ripartire analizzando ciò che non ha funzionato e come essere pronti da subito a proporre un progetto ancora più convincente per quella comunità". Nel frattempo, nel capoluogo mentre scriviamo è in corso una riunione della segreteria comunale dem nella quale avverrà il passaggio di consegne al neo capogruppo, Massimo Buriani, e soprattutto nel corso della quale inizieranno a essere analizzate le cause della sconfitta cocente – non del Pd, lo ricordiamo – ma della coalizione di centrosinistra nel capoluogo. Proprio questa mattina, il sindaco Alan Fabbri ha convocato la conferenza stampa per presentare i nove nuovi membri della futura giunta. Tra conferme e nuovi ingressi, c’è aspettativa. La civica avrà un ruolo centrale anche se per il vicesindaco prevarranno probabilmente gli equilibri legati ai partiti. A questo punto, resta il nodo della presidenza del Consiglio. Tra i nomi emersi – tra cui anche la consigliera Francesca Savini – sembra farsi strada l’ipotesi di Federico Soffritti, capogruppo uscente di FdI e rieletto consigliere. Voterà il Consiglio, venerdì.

f. d. b