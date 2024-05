Subsonica in tour, il 19 luglio la tappa a Cento

Il tour estivo dei Subsonica, gruppo rock elettronico nato a Torino nel 1996, farà tappa anche a Cento il prossimo 19 luglio. Lo ha annunciato ieri l’entourage della band in occasione dell’uscita del videoclip di "Scoppia la Bolla", il brano prodotto assieme a Willie Peyote e Ensi estratto dall’ultimo album "Realtà Aumentata". I Subsonica quest’estate saranno protagonisti dei principali festival con La Bolla Tour, in partenza il 31 maggio da Livorno. Dopo aver toccato Padova, Napoli e Genova, il 19 luglio la band farà tappa a Cento, con un concerto nel Piazzale della Rocca. Gli appuntamenti estivi danno vita live ai brani del nuovo album "Realtà Aumentata": il disco è composto da undici canzoni - scritte nell’arco del 2023 - che hanno assorbito molta realtà nei suoni, nei ritmi e nelle parole. Questi brani zoomano tra pixel di quotidianità e visioni cosmiche, tra energie luminose e penombre, tra presente e futuro, viaggiando sempre su un binario ritmico avvolgente. All’album è seguita la release, il 22 marzo, dell’ep di "Universo", contenente il singolo originale (quarta traccia di "Realtà Aumentata") e tre remix. I biglietti per la tappa di Cento del 19 luglio sono già in vendita sul circuito Livenation.