Successo dell’edizione primaverile di Food & Beer

Il tempo ci ha messo lo zampino, ma non ha fermato la voglia di divertimento di stare assieme degli argentani. L’edizione primaverile di Argenta Food & Beer, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco è stato un successo. Buona la prima dunque per il nuovo consiglio direttivo della Pro Loco: "Come esordio non siamo andati male – commenta la presidente Barbara Gnani – l’affluenza è stata buona; tra le iniziative più riuscite la sfilata dei cani, il concerto di musica celtica l’animazione legata al cibo di strada". "Grazie a Pro Loco Argenta che ha promosso la prima manifestazione di piazza: un lungo week end di eventi tra street food, fiori, animazione musica, ma soprattutto, come sempre: incontro commenta il sindaco Andrea Baldini - La nuova squadra di Pro Loco si è dimostrata da subito un gruppo appassionato, entusiasta e presente. Noi ci siamo, e spero che da domani possa esserci anche qualche volontario in più che possa partecipare, dare una mano a tenere viva la nostra piazza".

f. v.