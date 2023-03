Successo dello spettacolo ideato da Rolfini

Martedì scorso, alla vigilia della Giornata internazionale per i diritti delle donne, al teatro ‘De Micheli’ di Copparo si è tenuto lo spettacolo ‘Il segreto di Aisha’, interamente ideato dal pianista e compositore copparese Antonio Rolfini. A lui si devono le musiche e il racconto avente come tematica il drammatico problema della violenza sulle donne. I protagonisti sul palco sono stati Angela Felisati (voce narrante), Simone Montanari (violoncello) e Antonio Rolfini (pianoforte). La rappresentazione si è svolta con la formula dell’alternanza della storia con le musiche per pianoforte solo e in duo con il violoncello. Il numeroso pubblico presente è stato rapito dal racconto letto da Angela Felisati, che ha saputo creare un’atmosfera ed un pathos intensi, suffragati dall’ottima esecuzione dei brani strumentali in stile new age, tardoromantico e swing. Al termine dello spettacolo, l’assessore alla Cultura Paola Peruffo è salita sul palco e ha ringraziato i protagonisti della serata, soprattutto il maestro Rolfini, esprimendo gratitudine "per aver portato nel proprio paese uno spettacolo di così alta levatura e sensibilizzazione verso la violenza sulle donne". Il caloroso pubblico ha fatto da cornice con ripetuti e fragorosi applausi. Il ricavato sarà interamente devoluto al Centro Donna Giustizia di Ferrara. Mercoledì, invece, si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna di iniziative organizzate a Copparo per la Giornata internazionale dei diritti delle donne: dalle 19, in Galleria ‘Alda Costa’, Andos (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) ha ideato ‘Attenta a quelle due’, una serata informativa a scopo benefico.