Successo di pubblico per la rassegna ’Vai col liscio’ Riparte la rassegna "Vai col liscio" a Bondeno: 3 appuntamenti in programma dal 16 novembre al 21 dicembre alla Sala 2000 di viale Matteotti. Un'occasione per adulti e anziani di trascorrere ore di spensieratezza e divertimento.