Successo per la scuola di italiano

Dal 7 luglio al 13 agosto si è svolta la 17esima edizione della Scuola estiva di italiano promossa dal Comune e realizzata in collaborazione con associazione Viale K, Coop Cidas, Coop Il Germoglio, Cpia e Anolf (Associazione Nazionale Oltre le Frontiere).

Grazie alla storica collaborazione con l’istituto comprensivo Govoni, anche quest’anno le attività si sono svolte nella sede della scuola primaria Leopardi. Sono stati attivati sei corsi rivolti ad alunni di primaria e secondaria di primo grado e un corso di italiano per mamme realizzato grazie alla collaborazione con il Cpia. Sono stati 86 gli alunni che hanno frequentato la scuola estiva. Diverse le nazionalità presenti, europee ed extraeuropee, diverse le età e i livelli di competenza nella lingua italiana come lingua seconda. In particolare i corsi erano rivolti al alunni con competenze comprese tra il livello preA1 e il livello A2 del Qcer (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue).

Il corso di italiano dedicato alle le mamme ha registrato 25 partecipanti che hanno potuto portare con sé i propri figli da 0 a 5 anni. Infatti per favorire la partecipazione al corso delle mamme con neonati e bimbi piccoli è stato appositamente stato previsto un servizio di nursery. Questo corso rappresenta un passo verso una maggiore autonomia, un’occasione di scambio e confronto con donne di diversa nazionalità e cultura, una opportunità per apprendere conoscenze e informazioni utili a migliorare la propria vita.

"La Scuola estiva di italiano – sottolinea l’assessore alla Pubblica istruzione Chiara Scaramagli (foto) – è un’esperienza che coniuga apprendimento, inclusione e relazioni".