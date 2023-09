Succi, tra passione e scommesse : "Così è nato il marchio Sel Optical"

E’ una storia di passione e capacità imprenditoriale, iniziata 40 anni fa, quella del settantunenne Silvio Succi (nella foto coi famigliari), da operaio della Cristalmeta, una fabbrica di lenti alle porte di Codigoro, guidata da Corrado Pizzoli, all’intuizione che quella realtà stava esaurendosi, fino ad oggi con risultati straordinari nel campo degli occhiali, della conduzione terriera e del turismo. "Eravamo alla metà del 1982 – ricorda Succi –, ero da tre mesi senza stipendio ed avendo buone conoscenze di clienti nel bellunese mi recai a trovarli facendo loro alcune proposte e chiedendo discrezione".

Non fu così, e al rientro dalle ferie venne chiamato in ufficio e licenziato in tronco, ma per certi uomini le avversità sono stimoli inimmaginabili. Aprì con una socia un piccolo laboratorio e poi, "nel sottoscala di casa – sorride – il primo negozio di lenti". Cominciammo a produrre filtri da sole e anche lenti oftalmiche, in grado di correggere qualsiasi tipo di difetto visivo, come la miopia, ipermetropia, astigmatismo e la presbiopia. La moglie Liviana Nalin gli dona due figli, Samuele e Mattia, tutti, col passare del tempo, direttamente coinvolti nei diversi settori aziendali, ognuno con una propria responsabilità. Nel tempo l’azienda è cresciuta ed oggi conta 150 dipendenti, con un importante 85% di donne di età media molto giovani, che garantiscono quella qualità e cura nel portare avanti il marchio Sel Optical. Una produzione di lenti da sole e oftalmiche, gestendo la società Megavision che commercializza i prodotti aziendali nel punto vendita a Rivà in Polesine e negli altri 53 negozi, collocati principalmente nel Nord Italia e qualcuno nelle Marche. Non solo lenti, ma anche passione per la terra, ha caratterizzato la vita di Silvio Succi: "Ho comprato la mia prima azienda agricola di 150 ettari, facendomi un grosso grosso debito – narra – ma quel legame con la terra per me è fondamentale, ed oggi posso contare su diverse realtà agricole per complessivi 650 ettari di proprietà dove produco uva, cereali e altro, ma sempre nel rispetto che si deve alla terra". Infine l’ultima intuizione, quella del Resort Oasi Bianca a pochi passi dalla millenaria abbazia di Pomposa, "Anche in questo caso – conclude Silvio Succi – ho fatto un corposo investimento, fra lo scetticismo di tanti, ma oggi la forte presenza sia di turisti stranieri e italiani, che di persone dai paesi limitrofi presso il ristorante, mi danno ragione. Era una scommessa da vincere ed io l’ho vinta".

cla. casta.