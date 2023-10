Sugaman, è record del mondo: "E ora la certificazione al Guinness"

Se già erano i più veloci d’Italia nella scalata del palo della cuccagna, i centesi ‘Sugaman’ ora sono da record del mondo, dopo la prova di domenica pomeriggio alla festa di Penzale, che il team ha appena spedito a Roma per la certificazione del Guinness World Records abbassando ancor di più il loro tempo. "Questo è un sogno – dice Samuele Lenzi, presidente dei Sugaman, professionisti della disciplina – un tempo così non ce lo aspettavamo nemmeno noi. Ora parte tutta la trafila burocratica per arrivare al Guinnes. Al momento non esiste questo record di specialità e l’abbiamo fissato noi. Si tratta della scalata ai 13.5 metri con palo pulito. Il nostro tempo di 28’’30 ed era già il migliore in Italia, fatto nel 2019 e ora siamo scesi a 26’’02".

Un record che dunque ora va soltanto certificato, che ha richiesto anche una commissione esterna ai Sugaman che è stata formata dal tecnico a livello nazionale Massimo Stefanoni, pluricampione italiano, dall’organizzatore della festa di Penzale Marco Gallerani e dalla giornalista de Il Resto del Carlino Laura Guerra. "Quest’anno – aggiunge – siamo già a 12 gare vinte su 14 del campionato italiano e ci mancava questa ciliegina del record di specialità. Sapevamo di essere i più veloci in Italia ma non pensavamo di abbassare ancora il tempo. C’è tanta soddisfazione da parte di tutto il team".

Scalata a 4. "I ragazzi che hanno fatto il record non li ho indicati io ma in realtà si sono scelti da soli – prosegue – insieme vanno molto d’accordo, c’è una forte alchimia che li lega intendendosi a sguardi e a gesti, conoscendosi bene con pregi e difetti. Amalgamandoli insieme è uscito questo grandissimo risultato". Si tratta di Juri Scagliarini, i fratelli Giulio e Davide Piva e Gabriele Passerini. Tra l’altro, Giulio Piva è il miglior legatore a livello nazionale perché su tante gare non ne ha mai sbagliata una. "E’ quello che a metà, si aggrappa al palo e permette agli altri tre di scavalcarlo e arrivare in cima".

Luogo per il record scelto appositamente. "Dopo anni in cui questo gioco della tradizione si era perso, ero riuscito a ritrovare e recuperare il palo usato per la cuccagna a Penzale e da lì sono nati i Sugaman – conclude Lenzi – nel 2014 siamo partiti in 4 e ora siamo a livelli nazionali. Per questo record abbiamo dunque scelto il festone di Penzale perché siamo partiti da qui. Le nostre radici sono qui e volevamo che una cosa così importante avvenisse a Penzale, dove ora è nato un nuovo record portando Cento e il palo della cuccagna nel mondo".