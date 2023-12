Sui campi il fotovoltaico. Progetti per otto impianti

Tre impianti di agrivoltaico e cinque impianti di fotovoltaico per un complessivo di 102,2 megawatt di picco, che indica la potenza nominale massima dell’ impianto. Bondeno si fa cuore nevralgico e pulsante delle nuove tecnologie di produzione di energia. Di questi otto impianti di cui sono già stati presentati i progetti, ben tre sono definitivi e uno già in costruzione a Santa Bianca. Gli altri cinque procedimenti sono ancora in corso. Basti pensare, come era stato detto in un recente incontro pubblico alla sala 2000 che "Con 50, 60 ettari di fotovoltaico e agrivoltaico si potrebbe produrre tutta l’energia necessaria per l’intero territorio comunale, sia per le utenze private che per quelle industriali".

Sono tutti investimenti privati come se ne deduce alla voce "Amministrazione trasparente" sul sito internet del Comune. Ma è complesso incrociare i dati. Per lo più gli agricoltori locali cedono i terreni, altre aziende stilano l’iter procedurale e poi cedono la costruzione degli impianti. Per ora è certo che partiranno tre impianti. L’iter si è già concluso infatti per 7 Mwp proposto dalla Grv Solar srl, per 9 Mwp della Tiepolo srl- Hera S.p.a e per 2.9 Mwp della Opr Sun4 srl. Per gli altri la procedura del procedimento di autorizzazione è in corso. Tra gli iter autorizzativi in corso più interessanti, c’è quello della ‘Bondeno srl’ un’azienda che ha sede legale a Milano, che ha presentato, nell’aprile scorso, al Ministero della transizione ecologia, l’istanza per l’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, che prevede la realizzazione di un Impianto agrivoltaico di ben 60MW. Se prima era possibile realizzare impianti sul 100% dei terreni agricoli entro tre chilometri da un’area produttiva, il 26 maggio scorso invece, la Regione Emilia Romagna ha cambiato le cose, permettendo che solo il 10% dei terreni agricoli potesse essere destinato agli impianti per cui, in quest’ultimo caso, viene da chiedersi se sia ancora possibile. "Promuovere il fotovoltaico è un obiettivo meritevole che ci stiamo dando tutti, come singoli e come amministrazione - sottolinea Gino Alberghini di "Terre Matildee" e consigliere comunale di maggioranza -. Chi si rivolge a Bondeno dice di trovare un ufficio tecnico unico per velocità e disponibilità nelle risposte.. E questo è un valore aggiunto sul territorio. Qui gli iter hanno tempi tecnici ma non biblici". Tra le soluzioni più promettenti per accelerare lo sviluppo delle energie rinnovabili, il sistema agrifotovoltaico si appoggia ai terreni agricoli per produrre energia solare. Già ampiamente diffuso in Europa e purtroppo ancora poco conosciuto in Italia, questo sistema di natura ibrida favorisce una proficua sinergia tra le pratiche agricole e la generazione di energia solare, utile nell’ottica di una progressiva decarbonizzazione del sistema energetico.

Claudia Fortini