"Sui debiti fino a mille euro no allo stralcio automatico"

CENTO

Dibattito tra destra e sinistra in consiglio comunale sull’annullamento automatico dei debiti dei cittadini verso l’ente, di importo fino a mille euro, opzione prevista nella legge di bilancio governativa, interrompendo così l’automatismo per cui al debitore veniva stralciata la parte che riguarda interessi, solo per le violazioni al codice della strada, e sanzioni a favore di un percorso premiante solo a chi si impegna a pagare. Tacciata da Avanti Cento e Fratelli d’Italia di ‘scelta politica’, l’amministrazione Accorsi, tramite l’assessore Carlotta Gaiani ha spiegato essere dettata ‘dal rispetto ed equità nei confronti dei cittadini che pagano tasse, servizi e sanzioni, incentivando la modalità che obbliga il debitore a cominciare a pagare, far passare il messaggio che i debiti vanno pagati e che il Comune ha l’obbligo di recuperare i propri crediti’. Il consigliere Alessandro Guaraldi (FdI) ha dunque parlato di ‘spinta a un iter troppo burocratizzato penalizzando il cittadino che effettivamente non riesce a pagare e deve rivolgersi a professionisti’. ‘Se il problema è la troppa burocrazie, potete incidere su questi processi a Roma – ha risposto il sindaco Edoardo Accorsi – bisogna agire sul principio che si vuol far passare per cui è uguale chi non paga, ad esempio, i 172.000 euro relativo alla mensa. Chi li paga quei soldi?". "E’ un’amministrazione seria che tutela l’interesse di tutti i cittadini’", ha chiuso il capogruppo Massimo Donato . Passata a maggioranza, non ha partecipato al voto Avanti Cento parlando di ‘normativa che non è stata compresa dall’amministrazione’, negativo per FdI e Lega che pensa ‘non ai furbetti ma alle persone che faticano a pagare’ e positivo per Orgoglio centese. "Siamo favorevoli all’obiettivo di portare a casa la cifra di quanti più debiti pendenti – spiega Marco Pettazzoni – questa soluzione non ci dispiace seppure sia farraginosa, ma si tratta di soldi che dovevano servire per investimenti sul territorio.

Laura Guerra