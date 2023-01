"Sui fondi alle aziende tanti errori La maggioranza evita il dialogo"

"Nuovo bando, vecchi vizi". Esordisce così, l’intervento del Gruppo Pd di Copparo riguardo al terzo bando del Comune di Copparo che, in collaborazione con la Camera di Commercio di Ferrara, stanzia fondi per la concessione di contributi una tantum a sostegno di alcune categorie di imprese particolarmente danneggiate dall’emergenza Covid-19. "Non che immaginassimo, questa volta, che l’Amministrazione decidesse di aprire un confronto con la società civile copparese sull’utilizzo delle risorse stanziate per la pandemia e rimaste ferme nel cassetto per oltre un anno – afferma Enrico Bassi (Pd) -. Ma neanche ci aspettavamo che, dopo tutte le criticità evidenziate da diversi attori del nostro territorio sul primo e secondo bando del 2021, l’Amministrazione replicasse la stessa identica totale mancanza di analisi dei bisogni della nostra comunità prima di distribuire altri fondi. Eppure l’entità delle risorse in gioco (più di 200 mila euro) avrebbe richiesto un approccio completamente diverso. Su questo ‘nuovo’ bando ci sono i soliti vecchi vizi di una politica che scambia interventi di sostegno per bonus a pioggia o qualcosa di poco distante. Peraltro non riuscendo neanche ad intercettare le reali esigenze del mondo delle imprese". Secondo il Gruppo Pd, "senza inserire criteri calati nel contesto attuale, il rischio evidente per queste risorse è che non solo non vengano assegnate efficacemente, ma che molte rimangano ancora una volta ferme a macerare. Questa circostanza si era già verificata l’anno passato quando su 300.000 euro stanziati oltre 200.000 non vennero assegnati. Una politica di incompetenza assoluta della gestione delle risorse pubbliche e di disinteresse. Altro, purtroppo, non si può pensare, dal momento che esce nel 2023 un bando che sulla carta vorrebbe coprire ammanchi di fatturato del 2022 e le risorse, in tutto questo lasso di tempo, sono rimaste incredibilmente ferme lì. Le famiglie del territorio, nel mentre, vivono nell’angoscia delle bollette e del caro energia, con aiuti dal Governo centrale che non arrivano. Questa circostanza, da sola, avrebbe comportato per un’Amministrazione attenta l’esigenza di ascoltare o confrontarsi prima di mettere in atto un nuovo pasticcio. E ciò non avrebbe comportato l’automatica esclusione del mondo imprenditoriale. Al contrario, anziché lo spargimento indiscriminato, si sarebbe potuta magari ottenere una misura realmente utile".

Valerio Franzoni