Sui reati ambientali Ferrara raddoppia In primo piano restano rifiuti, edilizia e incendi

di Cristina

Rufini

I ’suoi’ numeri non sono ancora preoccupanti come in altre realtà d’Italia e dell’Emilia Romagna – tipo Ravenna o Reggio Emilia – ma il raddoppio dei reati scoperti nel 2022 in provincia di Ferrara, nell’ambito dell’aggressione criminale all’ambiente, fotografato dall’ultimo Rapporto Ecomafia di Legambiente, deve iniziare a far riflettere. Stando in allerta. Di recente il movimento del cigno ha pubblicato il Rapporto 2023, sui reati accertati e forniti dalle Forze dell’ordine e dalle Capitanerie di porto nel 2022. E la provincia estense fa un balzo repentino in avanti, rispetto al precedente rapporto, e quindi rispetto ai reati accertati nel 2021: passando dalla 106esima posizione del 2021 alla 75esima dello scorso anno. Che letto in concreto ha significato passare da 29 a 59 illeciti. Praticamente un raddoppio che ha comportato l’incremento delle persone denunciate da 21 a 60 e dei sequestri da 6 a 9. Insomma un ’movimento’ da tenere sotto stretta osservazione.

In provincia. La maggior parte dei reati, secondo l’inchiesta di Legambiente ricade nell’ambito dei rifiuti, 21 in totale rispetto ai 12 del 2021. Che hanno comportato la denuncia di ventisei persone e sette sequestri operati dalle forze dell’ordine. A ruota seguono le irregolarità rilevate nel settore ’cemento’ come definito da Legambiente, in sostanza gli illeciti nell’edilizia o nel ciclo del cemento, concentrati nell’ambito dell’abusivismo sfrenato, 18 nel 2022 con 32 persone denunciate contro le 5 dell’anno precedente e 11 persone finite nei guai. Seguono gli incendi, laddove non sono di natura accidentale, ma dolosa. Nel 2022 in provincia di Ferrara ne sono stati denunciati 16, esattamente il doppio degli 8 dell’anno precedente. Non mancano, in terra estense, i reati contro gli animali: quattro sia nel 2021 che nel 2022. Quello degli animali viene considerato un settore criminale in crescita e che trae profitto dallo sfruttamento degli animali selvatici e domestici, che in Italia ha un giro di affari stimati in tre miliardi di euro all’anno.

In regione. I numeri della provincia di Ferrara sono, come già anticipato, più ridotti rispetto anche alle altre realtà dell’Emilia Romagna, dove il Rapporto ha individuato 1.468 reati ambientali nel 2022 e 355 persone denunciate – che ha comportato per l’Emilia Romagna l’ottavo posto nella classifica delle 20 regioni analizzate – ponendo sul gradino più alto della regione Ravenna con ben 324 reati, seguita da Rimini con 159 e Reggio Emilia con 99. Poi le altre provinice, fino a Ferrara che è all’ultima posizione in regione, pur avendo raddoppiato rispetto allo scorso anno. Una grossa fetta dei reati attribuiti all’Emilia Romagna, cioè 384 sono assegnati genericamente alla regione, in quanto relativi alle attività svolte dal Comando tutela ambiente dell’Arma dei carabinieri, non disponibili su base provinciale. Il settore che va per la maggiore a livello regionale è il ciclo del cemento, dove sono stati individuati 553 reati, con in testa Rimini (46), Reggio Emilia (33) e Ravenna (31), tolti sempre i 353 che genericamente vengono assegnati alla regione. Seguono le altre province, con Ferrara anche in questo caso all’ultimo posto della classifica regionale. Seguono i rifiuti con 257 reati individuati: in testa Reggio Emilia (40), Bologna (39) e Parma (38), Ferrara in questo ambito sale all’8 posto della classifica regionale. Infine gli incendi, che in regione ne sono stati scoperti dolosi 188, ponendo l’Emilia Romagna ottava in Italia, con in testa Bologna (33) ForlìCesenza (29) e Modena (27). La provincia di Ferrara fa un altro balzetto in avanti, fino alla settima posizione.