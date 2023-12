Suicida in cella, la madre:: "Chiarire le responsabilità"

"Spero tanto che il giudice ci dia la possibilità di approfondire le responsabilità per quanto accaduto. Io credo ancora nella giustizia". Occhi gonfi, sguardo fisso sull’ingresso dell’aula. In quelle parole c’è tutto il dolore di una madre che dal tribunale si aspetta di conoscere la verità sulla morte di un figlio appena 29enne. Il giovane si è tolto la vita in carcere il primo settembre del 2021, impiccandosi con un lenzuolo nella cella in cui era stato portato dopo l’arresto. Sotto inchiesta per quei fatti sono finite quattro persone: il medico Giada Sibahi, la comandante della polizia penitenziaria Annalisa Gadaleta, l’ispettrice Patrizia Fogli e l’agente Giuseppe Palermo (per il quale il gip aveva nei mesi scorsi ordinato nuove indagini). A insistere per mantenere aperto il caso e arrivare a un processo è la difesa dei familiari del 29enne, sostenuta dall’avvocato Antonio De Rensis. Ieri mattina, davanti al gip Danilo Russo, si è discussa l’opposizione alla richiesta di archiviazione del fascicolo avanzata dalla procura. Al termine della discussione, il giudice si è riservato la decisione.

Al centro del duello giudiziario rimane il tema della sorveglianza di quel detenuto che, sin da subito, aveva manifestato intenti suicidiari. Al vaglio sono quindi le eventuali responsabilità sia del personale sanitario che di quello penitenziario sotto i profili del controllo, delle prescrizioni e dei passaggi di consegne. Il ragazzo, lo ricordiamo, era sottoposto a regime di ‘grande sorveglianza’, che prescrive passaggi ogni venti minuti. Pare però che ci sia un lasso di circa due ore in cui non venne controllato da nessuno. Nel frattempo, utilizzando un bastone e un lenzuolo, era riuscito a creare un meccanismo con cui impiccarsi. Altro aspetto ritenuto ancora poco chiaro sarebbe quello relativo al breafing della mattina, con le relative comunicazioni tra sanitari. Insomma, secondo la difesa della famiglia del 29enne sarebbero ancora troppi i dubbi per non sottoporli a un vaglio processuale. Ma questa è una decisione che spetta al giudice.

f. m.