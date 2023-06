Suicidio in carcere Udienza a dicembre

Sarà discussa il 14 dicembre prossimo, l’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dall’avvocato Antonio De Rensis nell’ambito dell’inchiesta sul centese di 29 anni che si è tolto la vita in carcere il primo settembre del 2021. Si tratta del filone che riguarda tre dei quattro indagati, per i quali in un primo momento, il pm Fabrizio Valloni aveva inviato l’avviso di chiusura indagini, di solito propedeutico alla richiesta di rinvio a giudizio. Alcune settimane fa invece della richiesta di processo, il pm Valloni ha chiesto l’archiviazione di tutte le accuse nei loro confronti, indagati assistiti dall’avvocato Alberto Bova. L’avvocato De Rensis ha presentato l’opposizione che sarà discussa davanti al gip il 14 dicembre prossimo.