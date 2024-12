Suicidio in cella: il ministero della Giustizia coinvolto nel caso del 29enne all'Arginone

Il ministero della Giustizia entrerà nel procedimento per il suicidio di un 29enne centese trovato impiccato con un lenzuolo nella propria cella a poche ore dall’arresto. Per la tragedia, avvenuta il primo settembre del 2021 all’Arginone, è sotto accusa un agente di polizia penitenziaria, il 34enne Giuseppe Palermo, unico imputato dopo che il gip ha disposto l’archiviazione per altri tre indagati (la stessa comandante della Penitenziaria, un medico del carcere e una ispettrice). Per l’agente (assistito dall’avvocato Alberto Bova) il pubblico ministero Andrea Maggioni ha chiesto il rinvio a giudizio. Il caso è approdato ieri mattina davanti al giudice Andrea Migliorelli per l’udienza preliminare. Udienza che si è chiusa in pochi minuti a seguito della richiesta del legale della famiglia della vittima, l’avvocato Antonio De Rensis, di citare il ministero della Giustizia come responsabile civile (la parte chiamata a risarcire il danno in caso di condanna dell’imputato). Sentita l’istanza, il gup ha dunque rinviato al 4 marzo per la citazione del dicastero.

Tragedia all’Arginone. Secondo la ricostruzione della procura il 34enne imputato, il giorno del suicidio in servizio di sorveglianza dalle 8 alle 16, avrebbe violato gli ordini del comandante Annalisa Gadaleta di svolgere accurati controlli nella cella del giovane a cadenza di non oltre venti minuti. Passaggi necessari in quanto il 29enne detenuto era stato ritenuto ad alto rischio suicidiario dal medico di turno, che ne aveva infatti disposto la cosiddetta ‘grande sorveglianza’ fino alla rivalutazione. Stando all’impianto accusatorio, dunque, pur essendo a conoscenza del pericolo di suicidio da parte del ragazzo, l’imputato avrebbe omesso di vigilarlo adeguatamente nel periodo che va dalle 11.31 alle 14.50, ora in cui è stato trovato senza vita. Persone offese nel procedimento sono i genitori del 29enne. I familiari del ragazzo si sono battuti da subito per avere verità su quanto accaduto tra le mura della casa circondariale quella maledetta mattina. Sin dai primi passi delle indagini, inquirenti e familiari hanno dunque cercato di capire cosa sia andato storto nella catena di gestione e assistenza del detenuto, dal momento in cui è stato arrestato a quello in cui è stato trovato impiccato. Domande che ora, a più di tre anni dalla tragedia, potranno trovare le proprie risposte in un’aula di giustizia.