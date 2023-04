Suite per violoncello, Bach al Verginese É ’Musica con té’

‘Le Suite per violoncello di J. S. Bach’ alla Delizia del Verginese per Musica con Té. Sesto appuntamento al Castello del Verginese di Gambulaga di Portomaggiore con la rassegna concertistica Musica con Tè che quest’anno giunge alla undicesima edizione, organizzata dall’Associazione Polifonica Il Nuovo Echo con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Portomaggiore e Atlantide studi e servizi ambientali e turistici. L’appuntamento oggi alle 16 con Le suites per violoncello di Bach. Tiziano Berardi, Violoncello.