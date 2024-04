"Sul Borgatti il sindaco dia risposte chiare"

CENTO

Con la risoluzione del contratto d’appalto da parte del Comune, dopo la richiesta di accertamento tecnico preventivo fatta dall’azienda che aveva vinto la gara per i lavori del teatro Borgatti, la capogruppo di Fratelli d’Italia Francesca Caldarone aveva richiesto all’Amministrazione un consiglio comunale straordinario che, al momento, parrebbe non essere stato accettato. "Il Pd definisce ’assurda’ la mia richiesta, già respinta dal sindaco, di un consiglio comunale straordinario per chiarire di fronte alla cittadinanza la vicenda del Teatro Borgatti – insiste Caldarone - non so come si possa considerare assurdo informare i cittadini di quanto sta avvenendo e garantire che tutte le forze politiche che li rappresentano possano chiedere i chiarimenti necessari, va oltre la mia comprensione. La democrazia si fonda sulla trasparenza ma evidentemente sindaco e Pd considerano la trasparenza un principio da reclamare solo quando sono all’opposizione. Ne prendo atto con rammarico e quindi approfitto della stampa per fare a sindaco e giunta le domande che avrei voluto fargli in consiglio comunale".

Ed elenca i punti sui quali chiede spiegazioni pubbliche. "Quali sono le ragioni di fatto e di diritto su cui l’impresa incaricata dei lavori ha fondato il suo ricorso in Tribunale? – domanda - La decisione del Comune di rescindere il contratto è stata presa prima o dopo aver ricevuto il ricorso della controparte? E in tal caso perchè il Comune ha agito solo dopo l’iniziativa giudiziaria dell’impresa? È vero che le contestazioni mosse dal Comune all’impresa sono fondate soltanto sulla relazione del direttore lavori, che non può essere considerato terzo, mentre il ricorso dell’impresa è suffragato dal parere di autorevoli consulenti? E in tal caso può dirci le loro qualifiche tecniche?". Per poi passare a capire se ci sia stato un tentativo di conciliazione stragiudiziale. "È vero che l’impresa si era dichiarata disponibile ad una risoluzione consensuale del contratto al fine di evitare una controversia giudiziaria dall’esito incerto e che potrebbe durare anni? – chiede ancora Caldarone – Mi domando anche cosa succederà adesso ai lavori e se c’è il rischio che si blocchino in attesa dell’esito della causa in corso così come, i tempi per l’aggiudicazione dei lavori ad una nuova impresa e i maggiori costi a carico del Comune. Chi sopporterà poi i costi nel caso l’impresa dovesse uscire anche solo parzialmente vittoriosa dalla causa? Perchè il comune ha concentrato ogni responsabilità in un solo soggetto, contemporaneamente direttore dei lavori, responsabile della sicurezza e direttore di cantiere, senza nemmeno un assistente e/o collaboratore? Ed è vero che sono stati demoliti dei pavimenti storici del Teatro senza alcuna autorizzazione della sovrintendenza? In tal caso, di chi è la responsabilità?".

Laura Guerra