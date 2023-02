Sul carro dei Toponi protagonista l’invidia

CENTO

E’ ‘stile Toponi’ la parola d’ordine dell’associazione carnevalesca Toponi che domenica si presenterà in parata con ‘Invidia il prossimo tuo come te stesso’ festeggiando anche i 70 anni della società. "Abbiamo scelto come soggetto, l’invidia, tema sempre attuale, passando da Caronte dell’anno scorso a un carro futurista– dicono i Toponi – facciamo riferimento allo stile steam punk e ci sarà una enorme macchina a vapore piena di tubi e valvole che è appunto la macchina del fango guidata dall’invidioso che la manovra sotto gli ordini dell’invidia, una figura che gli sta alle spalle e che ha in viso una maschera con serpi che escono dalla bocca e mordono gli occhi, riferimento dantesco che abbiamo voluto utilizzare. Si scoprirà in piazza se l’uomo troverà rimedio alla sempre attiva macchina del fango". E spiegano. "La maschera più grande che abbiamo sul carro è la macchina de fango, con sei zampe – proseguono - in strettoria sarà chiusa ma in piazza raggiungerà la sua massima ampiezza, cioè 13 metri di larghezza. Questo movimento delle sei zampe è notevole e il più particolare insieme ad un altro che però sveleremo solo in piazza. Diciamo che con questo carro puntiamo molto in alto in tutti i sensi". Vincitori dell’edizione estiva, i Toponi saranno i primi ad entrare in piazza dando il via al carnevale. "Siamo circa in 30 a lavorare al carro e la nota positiva è che anche quest’’anno si sono aggiunti una decina di giovani in più - dicono –con così poco tempo, la realizzazione del carro è stata una vera corsa. Festeggiamo però così i 70 anni dei Toponi raggiunti con passione, attaccamento alla società per il gusto di fare carri portando in piazza qualcosa di bello e un continuo susseguirsi di generazioni".

l.g.