Sul Listone torna l’enogastronomia insieme agli studenti del Vergani

’Cibo è chi lo fa’, la manifestazione enogastronomica che prende vita sul Listone, torna questo fine settimana per la sua 20ª stagione. L’inaugurazione di questa edizione autunnale è in programma alle 10 di oggi e darà il via ai tre giorni d’evento, partecipato da oltre 40 banchi di produttori, locali e non solo, a disposizione ogni giorno dalle 10 alle 20 in Piazza Trento e Trieste. Sarà, questo, un momento di crescita e confronto con le realtà tipicamente italiane di produzione. "Conoscere chi produce ciò che acquistiamo è fondamentale per assaporarlo veramente. – ha dichiarato Silvia Bozzato, di Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara, chiarendo così il senso ultimo dell’evento – Portiamo dunque sul Listone numerosi produttori non solo locali, ma anche regionali e nazionali, per rimarcare il valore reciproco dell’iniziativa, che dà la possibilità di arricchire le conoscenze di consumatori e produttori".

Sono diverse le novità apportate in questa edizione, che darà la possibilità ai visitatori di partecipare ad attività quali visite guidate, degustazioni, seminari e laboratori. Un primo elemento inedito è la collaborazione con l’Istituto Alberghiero Vergani, i cui studenti allestiranno un punto di somministrazione di "street food ferrarese", ovvero assaggi da passeggio di prodotti tipici locali. Il dirigente dell’istituto Massimiliano Urbinati, nonché presidente della Strada dei Vini e dei Sapori, ha ribadito l’importanza di tre direttive che guidano l’iniziativa: "scelte alimentari consapevoli, passione e curiosità verso l’enogastronomia e sinergia fra istituzioni". Su quest’ultimo elemento ha lavorato con convinzione l’assessore Angela Travagli, con la volontà di "portare la scuola in strada" e coinvolgere gli alunni. Travagli ha inoltre evidenziato il ruolo sociale del mercato quale luogo di dialogo e confronto che possa accrescere la consapevolezza del consumatore rispetto alla tracciabilità e all’identità del cibo che porta sulla tavola. Un’altra novità riguarda gli espositori, che vedono l’aggiunta, fra gli altri, di funghi porcini, prodotti di alta langa e una noccioleria. Si riconfermano invece i banchi di miele, parmigiano reggiano e tanti altri. Sono infine allestite due aree relax per godersi la piazza.

Benedetta Ruiba