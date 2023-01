Sul palco dei Fluttuanti la danza è un gioco Protagonista l’acqua

"Evolution dance theater blu infinito", è il titolo dello spettacolo in programma domani, alle 21, nel teatro dei Fluttuanti di Argenta, che coniuga la buona musica con la danza, con coreografie di Anthony Heinl, già membro del Momix. Il viaggio fluttuante dell’acqua tra sentieri nascosti e creature fantastiche, un volo libero e senza gravità nel magico mondo della natura, per confluire in quel Blu Infinito che tutto avvolge con un sensuale e travolgente abbraccio. I danzatori, ginnasti, illusionisti, contorsionisti e atleti della compagnia fondata dal coreografo americano Anthony Heinl, fondono le loro discipline fra teatro fisico e danza, proiettando il pubblico in un mondo in cui non esistono limiti all’immaginazione e regalandogli sortilegi visuali e incantamenti, grazie ad un’illuminazione e una scenotecnica futuristiche. Uno show di eccezionale impatto visivo. Col pretesto di seguire il viaggio dell’acqua, danza, arte, acrobazia, magia e illusione di riuniscono per proiettare il pubblico in un mondo in cui non esistono limiti all’immaginazione, regalandogli sortilegi visuali e incantamenti.