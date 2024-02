Sul palco del Bellini la commedia dialettale dei ’Senza pretese’

COMACCHIO

La compagnia teatrale ‘I senza pretese’ torna sul palco della sala polivalente di palazzo Bellini di Comacchio con ‘L’abit an fa’ brisa al monech’, commedia dialettale in tre atti di Claudio Zannini, che racconta le vicissitudini di Archimede e della sua famiglia alle prese con un imbroglione. Per sapere di più, basterà andare ad assistere allo spettacolo che verrà proposto in tre date: sabato 2 e sabato 9 marzo alle 21, e domenica 3 marzo alle 16. I biglietti si trovano in prevendita presso il negozio di abbigliamento ‘L’Erede’ in via Zappata. L’incasso sarà devoluto alla parrocchia ‘San Giovanni Bosco’ in Raibosola. L’evento è patrocinato dal Comune di Comacchio.