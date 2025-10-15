Sul palco è ’Tuta quistion ad fil’

Prosegue venerdì, alle 21, al teatro Arena di Codigoro, la seconda rassegna teatrale dedicata alle compagnie locali e non solo, organizzata dal Gad amici del teatro intitolata ’Chi è di scena?’. Dopo il debutto degli Insieme per Caso, venerdì sera a salire sul palco la compagnia ferrarese del Teatro Minore che propone "Tuta quistion ad fil". La compagnia il prossimo anno compirà 60 anni ed ha già fatto 850 repliche, facendo spettacoli anche nei centri sociali ed insegnando anche nelle scuole l’arte del recitare. I personaggi e gli interpreti che saliranno sul palco sono lo psichiatra che sarà proposto da Marcello Vanini, Laura Magoni sarà Valeria Vitali, l’avvocato Andrea Magoni interpretato da Paolo Vanzini, la Zia Tata è Doriana Melloni, Angelina che verrà proposta da Cristina Bariani. La Cameriera Rosa è Antonella Serafini; infine il Cameriere Ugo sarà Riccardo Zambonati e chiude la rassegna degli attori sul palco la Dattilografa ovvero Simona Bonora. L’autore della commedia è Alberto Belli, il suggeritore sarà Claudia Zappatera con tecnico audio Graziano Gironi il tutto per la regia di Guido Sproccati. Il costo del biglietto è di 5 euro, acquistabile presso i punti vendita de la fioreria Aphrodite in via Pomposa 99 o la tabaccheria Scalambra in viale Resistenza 32.

Claudio Castagnoli