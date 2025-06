Sul palco gli studenti danno vita alla mitologia

Si è svolta nel teatro comunale Arena di Codigoro la rappresentazione "Dott. Zeus psicologo terapeuta – Un dio nella soluzione dei tuoi problemi" con la partecipazione di molte classi dell’Istituto di Istruzione Superiore codigorese "Guido monaco di Pomposa". Una commedia scritta e diretta dalle docenti Salvatrice Anna Musumeci e Anna Fogli, con le coreografie della collega Stefania Balducci. Alla serata hanno presenziato la dirigente scolastica Angela Lucibello e l’assessore alla cultura Simonetta Graziani, oltre ad un folto pubblico di studenti, famiglie, ex studenti, docenti e cittadini.

In un solo testo sono stati fusi mitologia classica e fiabe della tradizione in chiave comica, una formula originale dove diversi personaggi si ritrovano in un fantomatico studio di uno psicoterapeuta di nome Zeus per una terapia di gruppo finalizzata a risolvere ciascuno il proprio problema di autostima. Il dio capo dell’Olimpo per un malore sonnecchia e intanto il gruppo, in autoaiuto, risolve i propri difetti grazie all’aiuto degli altri. Il messaggio è stato potente e semplice al tempo stesso: essere solidali, amare, prendersi cura degli altri è la migliore terapia in un mondo dove l’ignavia e l’indifferenza spesso prendono il sopravvento.

Gli studenti sono stati protagonisti talentuosi e molto bravi in ruoli difficili ed hanno collaborato anche come staff tecnico. Durante la serata sono stati inoltre assegnati i premi ai vincitori del Concorso di Scrittura creativa, col patrocinio del comune, giunto alla VII edizione con tema "Il profumo". In questa singolare e avvincente prova si è imposta Angela Nordi della IV 4A del liceo linguistico, che ha vinto con "Whispers of the past" ovvero "Sussurri del passato" presentato dalla docente Ilaria Gallo con la seguente motivazione "Il testo, scritto in lingua inglese, riesce ad esprimere un dolce e poetico messaggio che diffonde un profumo d’amore e nostalgia "un sussurro che solo io posso sentire… il tuo profumo danza piano… e mi aiuta a non lasciarti mai andare". Secondo posto a Tommaso Beneventi della II C del liceo scienze umane che ha preceduto Giulia Musilli della II A del corso amministrazione finanza e marketing (Afm), Cristian Luciani della IV A liceo scientifico e Nicol Luciani della II A sempre del corso (Afm).

Una bella iniziativa che ha l’obiettivo di creare cultura nelle nuove generazioni, che approfondiscono temi delicati e storici. Insomma, un modo per responsabilizzare gli studenti che diventano attori per un giorno.

Claudio Castagnoli