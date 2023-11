Sul palco ’I segreti dei poeti’. Commedia con Thovez e Zucca

CENTO

Continuano gli appuntamenti di prosa al Teatro Pandurera di Cento. Mercoledì prossimo alle 21, Marina Thovez e Mario Zucca saranno i protagonisti de "I Segreti dei Poeti (ovvero …le prime stesure)" divertente commedia teatrale in cui la Thovez firma anche testo e regia.

"Un’ora di spettacolo intelligente, colto e divertente. Una boccata di ossigeno in un mondo dove l’inquinamento culturale ha bucato l’ozono dell’anima – dicono dal Teatro Borgatti e stuzzicano con alcuni stralci dell’opera - Cosa succede quando per caso o per sbaglio scambiamo la nostra valigia all’Aeroporto e ci portiamo a casa quella di uno sconosciuto? La restituiamo o la curiosità ha la meglio e la apriamo. E’ successo in questa storia".

E così si racconta di una valigia dove dentro c’erano le prime stesure ’in chiave comica’ di alcune poesie dei massimi poeti italiani, che loro per primi non hanno divulgato o per pudore o per non apparire diversi da quello che la gente si aspettava dalle loro opere. Chi può immaginare un Leopardi che arringa le folle prima della battaglia contro gli austriaci: un pessimista che si batte per un mondo migliore? Cosa hanno pensato i critici nel leggere , appena uscito dalle stampe, il capolavoro di Dante, la "Divina Commedia"? O Pascoli amava veramente la campagna dopo tutte le disgrazie che gli erano accadute proprio lì? E ci si domanda se Foscolo fosse veramente quell’amante instancabile, dopo aver trovato una poesia inedita confessando le difficoltà davanti alla donna amata o se D’Annunzio l’abbia sempre fatta franca con i tradimenti. Chiuderà Alessandro Manzoni con il "riassunto " dei Promessi Sposi, cinque minuti incalzanti di puro divertimento. Degno di nota è che tutti gli inediti comici, mantengono la stessa metrica e le stesse assonanze delle poesie a cui si ispirano. Per un gioco poetico, non irriverente , ma rispettoso e consapevole della grandezza di coloro che le hanno scritte e ce le hanno "regalate".

l.g.